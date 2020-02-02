AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.28% .. تعرف على الرابط

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:20 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسى الاول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 70.28% .


كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 76.28% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.


وفى كلمته هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم. مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.


وقدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكدًا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.


يذكر ان ادارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21%  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ومن من جانبه اكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 الفا و729 طالبا وطالبة،أدى الامتحان منهم 93 الفا و 195 طالبا وطالبة.


حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.


وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية برقم الجلوس .. اضغط هنا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برقم الجلوس .. احصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية فى القليوبية : تصحيح 80% من الامتحانات والإعلان قريبا

برقم الجلوس.. احصل على نتيجة الشهادة اللإعدادية فى الأقصر

اعدادية القليوبية.. مادة الدراسات تحسم النتيجة وإعلانها الأسبوع المقبل

إعدادية القليوبية.. إعلان النتيجة الثلاثاء ونسب النجاح تعدت 95% فى بعض المواد

ترشيحاتنا

رد فعل غريب من رمضان صبحي على إعلان شريف إكرامي ترك الأهلي

عالم مصريات يكشف عن وجود هرم رابع في الجيزة .. تفاصيل

تطور خطير.. الصين توجه بحرق جثث ضحايا كورونا في مكان الوفاة

بعد ساعات من التوقف.. رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 يعمل بنجاح الآن

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

حبس أبو الفتوح بقضية جديدة 15 يوما بالانضمام لجماعة إرهابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور