محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.28% .. تعرف على الرابط

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم نتيجة الفصل الدراسى الاول لامتحان الشهادة الاعدادية بنسبة نجاح 70.28% .





كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 76.28% ونتيجة الصم وضعاف السمع 100% والنور للمكفوفين 100% بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.





وفى كلمته هنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم. مشيرًا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية.





وقدم المحافظ الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكدًا ان الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.





يذكر ان ادارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الاول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبة نجاح 86.21% . ومن من جانبه اكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة 94 الفا و729 طالبا وطالبة،أدى الامتحان منهم 93 الفا و 195 طالبا وطالبة.





حصل موقع صدى البلد على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.





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