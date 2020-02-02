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فن

لحظة سقوط آل باتشينو في حفل الـ بافتا.. شاهد

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:45 م
صدى البلد
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نبيل العدوى
التقطت عدسات المصورين خلال حفل توزيع جوائز الـ بافتا سقوط النجم الكبير آل باتشينو اثناء سيره متوجها إلى القاعة التى تحتضن الحفل.

وتهافتت وسائل الإعلام على الحديث مع النجم الكبير أل باتشينو فور وصوله لحفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا BAFTA، في نسخته الـ73، حيث ظهر برفقة صديقه النجم روبرت دي نيرو.

ويتنافس فيلمهما The Irishman على عدد من الجوائز، قبل سباق  جوائز الأوسكار المنتظر خلال أيام.

وكانت السجادة الحمراء لـ حفل توزيع جوائز بافتا – BAFTA، المقامة في قاعة ألبرت الملكية بلندن شهدت حضور النجم تارون إيجرتون وزوي كرافيتز وجيسي باكلي والمخرج سام ميندز وناعومي أكي وإيلا بالينسكا.

لحظة سقوط آل باتشينو في حفل الـ بافتا.. شاهد
لحظة سقوط آل باتشينو في حفل الـ بافتا.. شاهد
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