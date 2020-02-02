AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأوقاف: حازم شومان لم يحصل على تصريح لإلقاء الخطب والدروس فى المساجد.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:50 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
Advertisements
محمد حليم قنديل

قال الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن حازم شومان لم يحصل على أي تصريح من وزارة الأوقاف لإلقاء الخطب والدروس على منابر مساجد المنصورة.

 

وأضاف الدكتور أحمد القاضي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أن الوزارة تريد أن تعرف ما هى المساجد التى يصعد حازم شومان منبرها لكي يتم التعامل معها.

 

واعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اعتماد بيان الأزهر الشريف في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة المقبلة،  بمناسبة يوم الشهيد.

وقال وزير الأوقاف، في بيان له اليوم الاثنين: "إن بيان الأزهر الشريف الذي أصدره بتاريخ 23 فبراير 2019 ينص على أن الشهداء الحقيقيين هم مَن يُدافِعون عن أوطانهم ضد كل مُعتَدٍ ويَدفعون أرواحهم فداءً لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكلّ مَن يعيشون على أرضها، وليس هؤلاء الذين يُرَوِّعون أهلَ وطنهم ويُهَدّدون أمنهم وأمانهم ويَسعَونَ إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه".

 

وأضاف الوزير أن من واجبات المسلم أن يكون وفيًّا ومُحبًّا لوطنه، وحاميًا ومدافعًا عنه بكل ما يملك من قولٍ أو فعلٍ، وأن حُبّ الأوطان من الإيمان، وأنّ ذلك مما تؤيّده العقيدة الإسلاميّة والسنة النبوية، بل ويتفقّ عليه أصحاب الفِطَر السليمة، والعقول المستقيمة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بث مباشر لخطبة وصلاة الجمعة من المنصورة

ترشيحاتنا

بالدرجات .. مستوى نتائج طلاب أولى ثانوي بعد إعلان النتيجة اليوم

اعتماد نتيجة مباراة الأهلي والهلال وعقوبات على بطل السودان.. توقعات منسق الكاف

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شطة يكشف عن عقوبات صارمة في انتظار الهلال السوداني بعد أحداث لقاء الأهلي

احذر.. فيروس كورونا القاتل يصيب الإنترنت

تطور خطير.. الصين توجه بحرق جثث ضحايا كورونا في مكان الوفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور