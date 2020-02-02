براعم طائرة العبور 9 سنوات تهزم اتحاد الشرطة في بطولة القاهرة

حقق فريق براعم الكرة الطائرة بنادي العبور 9 سنوات، انتصار على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 5-0، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة "القاهرة" والتي تقام على ملاعب الأهلي بمدينة نصر.





يذكر أن المباراة كانت تحت إشراف الجهاز الفني صلاح الدين محمد مدرب الفريق، محمود حنفى رئيس جهاز الكرة الطائرة للبنين بنادي العبور.





وأشاد الجهاز الفني للفريق بالثنائي "التوأم" يوسف وياسين أكرم سليم، على أدائهم في المباراة التي ساهمت في تحقيق الفوز في المباراة.



