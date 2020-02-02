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رياضة

براعم طائرة العبور 9 سنوات تهزم اتحاد الشرطة في بطولة القاهرة

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:02 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق براعم الكرة الطائرة بنادي العبور 9 سنوات، انتصار على فريق اتحاد الشرطة بنتيجة 5-0، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن بطولة "القاهرة" والتي تقام على ملاعب الأهلي بمدينة نصر.

يذكر أن المباراة كانت تحت إشراف الجهاز الفني صلاح الدين محمد مدرب الفريق، محمود حنفى رئيس جهاز الكرة الطائرة للبنين بنادي العبور.

وأشاد الجهاز الفني للفريق بالثنائي "التوأم" يوسف وياسين أكرم سليم، على أدائهم في المباراة التي ساهمت في تحقيق الفوز في المباراة.

ويتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الود والتقدير لأعضاء الفريق على ما قدموه من عرض رياضي رائع والذي أضاف إلى تاريخ النادي فوزًا جديدًا، بالإضافة لتقديرهم الجهود العظيمة التي قدمها الجهاز الفني لكرة الطائرة.
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