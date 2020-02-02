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سيارات

بعد حادث خالد بشارة بـ مرسيدس g63 .. تعرف على أسباب تعطل الوسائد الهوائية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:23 م
تعطل الوسائد الهوائية
تعطل الوسائد الهوائية
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خالد محيي الدين
أحدث موت المدير التنفيذي لـ شركة أوراسكوم "خالد بشارة" بعد تعرض سيارته مرسيدس g63  لحادث سير ضجة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي، حيث استنكر البعض عدم إنفجار الوسائد الهوائية وتعطلها خلال الحادث.

وفي ظل تلك الحوادث الأليمة يخشى عدد كبير من مالكي السيارات من تعطل الوسائد الهوائية خلال تعرضهم لأي حوادث، وما قد ينتج عنها من عواقب وخيمة.

وفي هذا الصدد ننشر لكم في التقرير التالي عددا من الأسباب الخاصة بتعطل الوسائد الهوائية داخل سيارتك:

- تعد أبرز تلك الأسباب في الأعطال الفنية بمكونات الوسائل الهوائية، والتي يجب فحصها ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن عدم إهمال علامة التحذير الخاصة بها في عداد السيارة، والذي يدل على وجود عطل بنظام عمل الوسائد.

- قد تكون الصدمة الحادث غير كافية لعمل الحساسات الخاصة بالوسائل الهوائية، أو وقوع الصدمة في منطقة بعيدة عنها في السيارة.


تختلف حساسية وكفاءة عمل الوسائد الهوائية في كل سيارة عن الأخرى، ما يحتم عليك دراسة السيارة وأنظمة الأمان الخاصة بها ومدي فاعليتها قبل شرائها أو الحكم عليها.

كما يتحتم عليكم مراعاة عدم ترك اي متعلقات شخصية مثل الهاتف او زجاجات العطور بالقرب من أماكن انفجار الوسائد الهوائية، حتى تتعرض للأذى لحظة الانفجار، حال تعرضك لأي حادث مفاجئ.

إبعاد أي سوائل مثل منظفات التابلوه عن المناطق الخاصة بانفجار الوسائد، حتى لا تتسبب بحدوث أي أعطال بها.
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