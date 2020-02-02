مصري مقيم في ووهان: 307 مصريين ينتظرون طائرة المساعدات للعودة إلى القاهرة.. فيديو

قال الدكتور مصطفى أبو العز أحد المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية ، إن طائرة المساعدات المصرية وصلت الصين الساعة 12 بتوقيت الصين ومنذ ساعتين بتوقيت مصر .









وأضاف مصطفى أبو العز خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة تن ، أن الطائرة المصرية تحمل 15 طن مساعدات للصين وتحتوى المساعدات علي المستلزمات الطبية للصينين وعند أفراغ الطائرة من المساعدات سنتمكن من استقلالها والعودة إلى مصر.









وأوضح مصطفى أبو العز ، أن طائرة المساعدات ستقوم بنقل 307 مصرى وكان عددنا 350 فردا وهناك 50 فرد اعتذروا لظروف خارجة عن إرادتهم .









وتابع مصطفى أبو العز، أن الخوف حول مدينة ووهان إلى مدينة أشباح وعند قدومي من منزلي إلى المطار لم أجد شخصا واحدا في الشارع .









واستكمل مصطفى أبو العز، أن أغلب المصريين في ووهان خاطبوا المكاتب العلمية والمشرف حتى نستطيع أخذ اجازة لحين استقرار الأمور وبعدها نعود لاستكمال الدراسة.