AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصري مقيم في ووهان: 307 مصريين ينتظرون طائرة المساعدات للعودة إلى القاهرة.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:25 م
المصريين القادمين
المصريين القادمين من الصين
Advertisements
إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى أبو العز أحد المصريين المقيمين في مدينة ووهان الصينية ، إن طائرة المساعدات المصرية وصلت الصين الساعة 12 بتوقيت الصين ومنذ ساعتين بتوقيت مصر .


وأضاف مصطفى أبو العز خلال مداخلة هاتفية في برنامج رأى عام المذاع على قناة تن ، أن الطائرة المصرية  تحمل 15 طن مساعدات للصين وتحتوى المساعدات علي المستلزمات الطبية للصينين وعند أفراغ الطائرة من المساعدات سنتمكن من استقلالها والعودة إلى مصر.


وأوضح مصطفى أبو العز ، أن طائرة المساعدات ستقوم بنقل 307 مصرى وكان عددنا 350 فردا وهناك 50 فرد اعتذروا لظروف خارجة عن إرادتهم .


وتابع مصطفى أبو العز، أن الخوف حول مدينة ووهان إلى مدينة أشباح وعند قدومي من منزلي إلى المطار لم أجد شخصا واحدا في الشارع .


واستكمل مصطفى أبو العز، أن أغلب المصريين في ووهان خاطبوا المكاتب العلمية والمشرف حتى نستطيع أخذ اجازة لحين استقرار الأمور وبعدها نعود لاستكمال الدراسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدينة أشباح.. مصرية في الصين تكشف لحظات الرعب بـ ووهان

الرئيس يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين فى العودة من الصين

لمن يرغب من المصريين العودة من الصين.. ننشر تليفون وإيميل التواصل مع الحكومة لتسهيل الإجراءات

بتوجيهات من الرئيس السيسي..الحكومة تناشد المصريين بالصين التواصل مع سفارتنا ببكين.. طائرة خاصة مجهزة طبيا لنقل المصريين الراغبين في العودة.. تجهيز حجر صحي لاستيعاب المواطنين العائدين من مدينة ووهان

برلمانية تشيد بقرار الرئيس لنقل المصريين الراغبين فى العودة من الصين

نائب: بدأنا عصر احترام المصريين فى الخارج

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف مكان هبوط الطائرة العائدة من ووهان.. فيديو

كلاكيت تاني مرة.. حبس المقاول محمد على 3 سنوات

فيديوجراف.. لماذا أمر الرسول بالتخلص من الفئران‎

موقع دعم مصر للتموين .. تعرف على الخدمات المتاحة وكيفية إجرائها

مشهد جديد يورط الهلال السوداني فى أحداث مباراة الأهلي بأبطال إفريقيا .. شاهد

فيديو جراف| بعد غلق باب الترشح.. أبرز المتنافسين على مقعد نقيب المحامين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب

سيدات المغرب يتغلبن على مصر 3-1 في تصفيات أمم إفريقيا.. صور