أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

أعلن تقرير الاميك "مجلس معلومات سوق السيارات المصرى" في بداية العام الجديد 2020 أرقام
المبيعات في العام السابق 2019.
وخرج تقرير الاميك في الساعات الماضية ليعلن
مبيعات عام 2019 الاجمالية للسيارات ، كما أعلن عن الشركات الأكثر مبيعًا
للمركبات بشكل اجمالي خلال العام بما يشمل ملاكي و نقل وأتوبيس في نفس
الوقت.
أكثر السيارات مبيعا في مصر
وجاء ترتيب اكثر السيارات مبيعا في مصر كالآتي :
1- شيفروليه 41.900 ألف مركبةchevrolet
2- نيسان 21.300 ألف مركبةnissan
3- هيونداي 18.500 ألف مركبةhyundai
4- تويوتا 17.800 ألف مركبةtoyota
5- رينو 15 ألف مركبةrenault
6- كيا 8900 مركبةkia
7- بيجو 8000 مركبةpeugeot
8- byd بعدد 6000 مركبة
9- شيري 5500 مركبةchery
10- فيات 5100 مركبة.
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