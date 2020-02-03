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سيارات

أكثر السيارات مبيعا في مصر 2019.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 10:00 ص
اكثر السيارات مبيعا
اكثر السيارات مبيعا في مصر
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اشرف عطية

أعلن تقرير الاميك "مجلس معلومات سوق السيارات المصرى" في بداية العام الجديد 2020 أرقام
المبيعات في العام السابق 2019.

وخرج تقرير الاميك في الساعات الماضية ليعلن
مبيعات عام 2019 الاجمالية للسيارات ، كما أعلن عن الشركات الأكثر مبيعًا
للمركبات بشكل اجمالي خلال العام بما يشمل ملاكي و نقل وأتوبيس في نفس
الوقت. 


 

أكثر السيارات مبيعا في مصر

وجاء ترتيب اكثر السيارات مبيعا في مصر كالآتي : 


1- شيفروليه 41.900 ألف مركبة

chevrolet

2- نيسان 21.300 ألف مركبة

nissan

3- هيونداي 18.500 ألف مركبة 

hyundai

4- تويوتا 17.800 ألف مركبة

toyota

5- رينو 15 ألف مركبة

renault

6- كيا 8900 مركبة

kia

7- بيجو 8000 مركبة

peugeot

8- byd بعدد 6000 مركبة


9- شيري 5500 مركبة

chery

10- فيات 5100 مركبة.

fiat

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