مصر تتخذ إجراءات احترازية لمنع تسرب فيروس كورونا ..فيديو

قالت الدكتورة داليا سمنهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بالقاهرة، إن فيروس كورونا الجديد هو مطور عن عائلة "الكورونا"، موضحة أن الفيروس هو نمط جديد لم يتم اكتشافه في السابق.





وأضافت «داليا سمنهوري»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 6 أنماط لعائلة فيروس الكورونا 4 أنواع منها تتشابه أعراضها مع أعراض البرد الخفيفة، أما النوعان الآخران المنتشران في السنوات الأخيرة فهما السارس والمتلازمة التنفسية.





وشددت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بالقاهرة، على أن هناك إجراءات وتدابير احترازية تتخذها القاهرة لمنع تسرب فيروس كورونا إلى أراضيها، موضحة أن السارس انتشر في 2003 وتسبب في قلق العالم، ومتلازمة تنفسية حادة بالشرق الأوسط في 2010.



