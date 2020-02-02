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مصر تتخذ إجراءات احترازية لمنع تسرب فيروس كورونا ..فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:05 م
إجراءات احترازية
إجراءات احترازية في مصر ضد كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت الدكتورة داليا سمنهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بالقاهرة، إن فيروس كورونا الجديد هو مطور عن عائلة "الكورونا"، موضحة أن الفيروس هو نمط جديد لم يتم اكتشافه في السابق.

وأضافت «داليا سمنهوري»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن هناك 6 أنماط لعائلة فيروس الكورونا 4 أنواع منها تتشابه أعراضها مع أعراض البرد الخفيفة، أما النوعان الآخران المنتشران في السنوات الأخيرة فهما السارس والمتلازمة التنفسية.

وشددت مدير برنامج الاستعداد للطوارئ بالقاهرة، على أن هناك إجراءات وتدابير احترازية تتخذها القاهرة لمنع تسرب فيروس كورونا إلى أراضيها، موضحة أن السارس انتشر في 2003 وتسبب في قلق العالم، ومتلازمة تنفسية حادة بالشرق الأوسط في 2010.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة الطوارئ في العالم بعد انتشار الفيروس في أكثر من 22 دولة حيث تضم الصين وحدها  304 حالات وفاة وأكثر من 14 ألف شخص مصاب في عموم البلاد. 

وقامت وسائل التواصل الاجتماعي لمحاربة المعلومات المضللة حول الفيروس وإثارة الرعب ومحاولة نشر الشائعات، خاصة بعد انتشار معلومات كاذبة عن ظهور أدوية جديدة للعلاج. 
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