الدروس الخصوصية وباء .. الغضبان يلتقي قيادات تعليم بورسعيد

قال اللواء اركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد كنت بحلم أن ولادى يتربوا زي ما اتربينا وان الثقافة تتغير ولكن الخراب بدأ مع المنطقة الحرة عندما أصبح القرش هو السيد فهو لايبني انسان ولكن يشترى انسان





واضاف محافظ بورسعيد خلال لقاء بقيادات بورسعيد التعليمية انه منذ جيل 1980 انتشر وباء الدروس الخصوصية حتي أن أبناءنا من خرجوا في هذا الجيل دخلوا جامعات خاصة و اصبح يعامل أبناءه بنفس الأسلوب وهي ثقافة القرش





وسائل الغضبان كيف تنصلح العملية التعليمية والطفل من kg يتلقي دروس وياخذ علي نظام الحفظ فيفقد هويته وشخصيته ويصبح لعبة في جيل الفيس بوك يحركوهم كيفما يشاءو حتي أنهم يفقدوا الشخصية فيهم





وقال الغضبان انا عاوز اسال هو اللي يعلم ابنه يصلي بيفكر ياخدوا معاه الي المسجد يوم الجمعة انظروا الي المساجد لتعرفوا والمقرر أصله نايم لانه كان بيذاكر





واسرد محافظ بورسعيد قائلا انظروا الي الشوارع وتابعوا الاولاد و البنات حتي الساعات الأولي من صباح كل يوم اين الأهل من أبنائهم





واكد الغضبان قائلا إن النتيجة التي اعتمدها اليوم هي نتيجة دروس خصوصية ونتيجة خادعة وزائفة وليست مجهود مديرى المدارس لذا أحضرت لكم أوائل الشهادة الاعدادية لتعلموا ما وصل إليه الأبناء من معاناة





وأكمل محافظ بورسعيد قائلا انظروا في وجوه ابنائنا في طابور الصباح ستجدوا الإجهاد والتعب في عيون الأبناء اعلم أن هناك من هم اميز مني في التعليم ولكن القيادة والشخصية أساس وهذا ما تعلمته من المدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية التي كانت أساس في بناء شخصيتي





وقال الغضبان انظروا الي أجدادنا عندما تصدوا لدول العالم في العدوان الثلاثي عام 56 من بني شخصيتهم ودفعهم للتصدى للعدوان وها أنتم اليوم تفخروا بهم فاتمني أن نكون ربع شخصيتهم





وشدد محافظ بورسعيد علي أن أولياء الأمور قتلوا الابتكار في أبنائهم من kg وسمموا افكار أبنائهم بصفحات التواصل الاجتماعي





وحذر الغضبان من مطالبة أولياء الأمور له بأرقام جلوس أبنائهم الترم التاني في حال تغيبهم عن الدراسة مشدد علي أنه التراجع ابدا عن حرمانه من دخول الامتحان





وقال محافظ بورسعيد علي كل ولي أمر يمنع ابنه من الذهاب للمدرسة أن يمتحنه هو آخر العام بعيد عن مدارس بورسعيد





واكد محافظ بورسعيد علي أنه يريد أن يذهب الطلاب الي المدارس وهو الأهم دون النظر إلي الشرح من عدمه الاهم هو الحضور الدراسي





ووسائل محافظ بورسعيد لماذا لايصطحب مدعي الثقافة أبنائهم خلال ندواتهم متحدى لو استطاع أحدهم التأثير في ابنه قبل التأثير علي الآخرين





هذا ومن المنتظر أن يعتمد الغضبان خلال دقائق نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية







