الكردى هوشنك أوسي: تركيا رفضت منحي إقامة مؤقتة وحصلت عليها بالقضاء بعد 6 أشهر.. فيديو

قال الكاتب والروائي الكردي هوشنك أوسي، إن هذه ثالث زيارة يقوم بها للقاهرة وأنه فخور بالتواجد فى هذه البلد الجميلة ويوجه تحيتة لكل الأكراد من قلب القاهرة.





وأضاف الكاتب الكردي خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه اضطر للهروب من بلده سوريا عام 2009 وكل مقالاته ضد عن الظلم والقهر الذي يتعرض له الشعب السوري.





وتابع الكاتب والروائي الكردي، أن تم منع عدة مقالات كتبها انتقادا لتركيا وذلك من خلال المخابرات التركية.





وأشار إلى أن، تركيا رفضت منحه إقامة مؤقتة ولجأ للقضاء الإداري لتوافق بعد 6 شهور على إقامتة.





وأوضح هوشنك أوسي، أنه كان هناك تنسيق كامل فى كل المجالات بين الرئيس السوري واردوغان عام 2009 حينما هرب من سوريا إلى تركيا.



