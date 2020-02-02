موقف طريف لـ علي جبر بعد انتهاء مباراة بيراميدز وإف سي نواذيبو في الكونفدرالية ..فيديو

شهدت نهاية مباراة بيراميدز أمام منافسه إف سي نواذيبو الموريتاني، لقطة مميزة مع صفارة حكم اللقاء، حيث خرج علي جبر مدافع فريق بيراميدز بدون حذائه بعد أن أهداه إلى لاعب الفريق الضيف.





وجاءت هذه اللقطة بعد أن توجه لاعب إف سي نواذيبو الموريتاني إلى اللاعب علي جبر ليطلب منه ترك الحذاء ليخرج به، ويتوجه مدافع بيراميدز لخارج الملعب "حافيا".





وتمكن فريق بيراميدز من الفوز على إف سي نواذيبو الموريتاني، مساء اليوم الأحد، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.





وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب جون أنطوي في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.





وبتلك النتيجة ، وصل فريق بيراميدز إلى النقطة 15 محافظا على صدارته للمجموعة، بينما تجمد رصيد إف سي نواذيبو في المركز الأخير برصيد نقطتين.





وكان فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي قد حسما بطاقتي التأهل إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بينما ودع كل من إف سي نواذيبو ورينجيرز البطولة من دور المجموعات.



