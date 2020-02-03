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حوادث

اليوم.. استكمال إعادة محاكمة متهمي قضية داعش الصعيد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:01 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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أحمد مهدي
تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الاثنين، إعادة إجراءات محاكمة متهمي تم الحكم عليهم بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

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