"كورونا الجديد – الوقاية والعلاج " ندوة لحزب مستقبل وطن بالمنيا

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بمحافظة المنيا ندوة تثقيفية تحت عنوان " كورونا الجديد – الوقاية والعلاج "، والتي تنظمها أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب.





عقدت الندوة بمكتبة مصر العامة تحت رعاية وبحضور النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة ، وإشراف الدكتور زين الاطناوى أمين التنظيم ، والدكتورة نجاح التلاوى أمينة التثقيف والتدريب بالمحافظة ، بحضور عدد من قيادات الحزب بالمحافظة والمراكز ومئات المشاركين .





حاضر فى الندوة الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة السابق، وأمينة المرأة بالحزب، والدكتورة شيماء طه مدير وحدة الوبائيات والترصد بإدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة. وأكدوا على ضرورة عدم الخوف أو القلق من فيروس كورونا بمصر لأن انتشاره بالصين مرتبط ببعض السلوكيات والعادات المرتبطة بعلاقة الصينيون بالحيوانات مما يجعلهم أكثر عرضه للإصابة بالأمراض التي تنتقل من الحيوان إلى الإنسان وهو السبب في زيادته وانتشاره، كما قام المحاضرون بتعريف المرض ، وطرق انتقال العدوى ، وطرق الوقاية من الفيروس ، والإجراءات الوقائية التى تقوم بها وزارة الصحة ، والتأكيد علي أهمية الثقافة الصحية بإتباع العادات السليمة التي تحمي من الإصابة بالكثير من الأمراض،وضرورة عدم الانسياق وراء الإشاعات واخذ المعلومات من خلال البيانات الرسمية .





وأعلنت الأمانة خلال الندوة عن تدشين الحزب لحملة كبرى للتوعية بطرق الوقاية من فيروس كورونا بجميع مراكز المحافظة وتكليف الأمانات والمراكز والأقسام بالحزب بالمحافظة بعقد ندوات عن فيروس كورونا وأعراضه وسبل الوقاية منه.





وأكد أمين الحزب بالمحافظة ان هذا ياتى ضمن سلسلة الندوات التي ينظمها الحزب بصفة مستمرة ، وفى إطار اهتمام الحزب بضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين فى جميع المجالات وخاصة الصحة .



