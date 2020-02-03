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السيسي يوجه بالاستمرار في تحديث قطاع البترول.. وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. نواب: نهاية 2020 ستصل نسبة التغطية في جميع المحافظات بالغاز الطبيعي إلى 95%.. هبوط سعر الدولار لاقل من 15 جنيها

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:00 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول محاور استراتيجية قطاع البترول وأهم الإنجازات التي تحققت على مستوى القطاع خلال الفترة الأخيرة.

ووجه الرئيس بالاستمرار في تحديث قطاع البترول، من خلال تطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمي، بالإضافة إلى تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية لصالح التنمية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.

ووجه  الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، خاصةً توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي على مستوى الجمهورية، والتوسع في نظام العدادات الذكية، مع مراعاة أقصى ضوابط السلامة والبيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن  وزير البترول استعرض خلال الاجتماع إنجازات قطاع البترول خلال الفترة الأخيرة، منوهًا إلى تطور الإنتاج الكلي للزيت الخام والغاز، فضلًا عن تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل خلال عام 2019، وكذلك الوصول إلى أعلى معدل استثمارات في قطاع البترول خلال الأربع السنوات الماضية، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2018/2019.

وعرض المهندس طارق الملا الموقف التنفيذي لمشروعات التكرير والبتروكيماويات على مستوى الجمهورية، أكد الأهمية الاستراتيجية لتلك المشروعات في مواكبة خطط الدولة وخدمة أهدافها التنموية عن طريق توفير فرص جديدة للاستثمار، وتعظيم استغلال البنية التحتية من موانئ وطرق ومرافق، وتوطين تكنولوجيات حديثة في مصر، وإقامة قاعدة صناعية جديدة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد التطرق إلى آخر جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة البترول والغاز، لا سيما من خلال منتدى غاز شرق المتوسط، والذي سيساعد على الاستفادة من ثروات المنطقة من الغاز الطبيعي، والتعاون لاستغلال البنية التحتية المتوافرة لخدمة كل دول المنطقة ومصالحها التنموية.

 قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لتطوير جميع القطاعات من أجل النهوض بالدولة المصرية ودفع عجلة التنمية دومًا، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس التي جاءت مؤخرًا لتحديث قطاع البترول ضمن حزمة التوجيهات الأخرى التي تستهدف التنمية.


وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بدقة جميع الانشطة التي تقوم بها الوزارات بشكل دقيق، مؤكدًا أن وزارة البترول قامت بجهود ملحوظة وملموسة خلال الفترة الماضية في زيادة الناتج القومي فضلا عن توفير العملة الصعبة واكتفاء مصر الذاتي من الغاز وغيرها من الانجازات الاخرى مثل سداد جزء كبير من ديون مصر وغيرها.


وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الاكتشافات الاخيرة بالاخص حقل ظهور الذي حقق اكتفاء ذاتي نهائية عام 2018 خير دليل على أن وزارة البترول تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، مؤكدًا أن نهاية 2020 ستصل نسبة التغطية في جميع المحافظات بالغاز الطبيعي إلى 95%


وفي السياق ذاته، أشاد حسن السيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في العدادات الذكية، مؤكدًا أن الفترة الاخيرة شهدت مشاكل كبيرة في الاعتماد على العناصر البشرية لقراءات العدادات.


كما أيد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.


وقال "حجازي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن أصبحت مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الأخرى بسبب الاكتشافات الاخيرة التي تمت مثل حقل ظهر وغيره، يريد أن يعظم المنتج المحلي ويستغل كل نقطة من الغاز في تطوير المنتجات الأخرى والوصول إلى الاكتفاء فيه بشكل تام.


وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن هذه الفترة تشهد تطويرا في جميع المجالات، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة والقديمة في آن واحد.


كما أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة في تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.


وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد وهو يهتم بالاكتشافات لحقول المواد البترولية، مؤكدًا أن خلال الفترة الماضية تم اكتشاف العديد من الحقوق المهمة أبرزها حقل ظهر.


وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع المؤشرات إيجابية وتدل على اكتفاء مصر من المواد البترولية وتسعى للتصدير، مؤكدًا أن جهود الدولة في تحسين قطاع البترول في مصر أثمرت بالنفع على خفض سعر الدولار ووصوله إلى هذا الحد.


وتوقع النائب انخفاض سعر الدولار نهاية هذا العام لأقل من 15 جنيها، وذلك بسبب تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى تطوير قطاع البترول بشكل كبير.

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