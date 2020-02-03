السيسي يوجه بالاستمرار في تحديث قطاع البترول.. وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.. نواب: نهاية 2020 ستصل نسبة التغطية في جميع المحافظات بالغاز الطبيعي إلى 95%.. هبوط سعر الدولار لاقل من 15 جنيها

بنسبة 95 %..اقتصادية البرلمان تكشف موعد وصول الغاز الطبيعي لجميع المحافظات
صناعة البرلمان تعلن عن موعد هبوط
الدولار لـ لأقل من 15 جنيها وتوضح الأسباب
برلماني يكشف خطة الدولة في توصيل
الغاز الطبيعي للمدن الجديدة
قال حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل قصارى جهده لتطوير جميع القطاعات من أجل النهوض بالدولة المصرية ودفع عجلة التنمية دومًا، لافتًا إلى أن توجيهات الرئيس التي جاءت مؤخرًا لتحديث قطاع البترول ضمن حزمة التوجيهات الأخرى التي تستهدف التنمية.
وقال "السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بدقة جميع الانشطة التي تقوم بها الوزارات بشكل دقيق، مؤكدًا أن وزارة البترول قامت بجهود ملحوظة وملموسة خلال الفترة الماضية في زيادة الناتج القومي فضلا عن توفير العملة الصعبة واكتفاء مصر الذاتي من الغاز وغيرها من الانجازات الاخرى مثل سداد جزء كبير من ديون مصر وغيرها.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن الاكتشافات الاخيرة بالاخص حقل ظهور الذي حقق اكتفاء ذاتي نهائية عام 2018 خير دليل على أن وزارة البترول تقوم بجهود كبيرة في هذا الصدد، مؤكدًا أن نهاية 2020 ستصل نسبة التغطية في جميع المحافظات بالغاز الطبيعي إلى 95%
وفي السياق ذاته، أشاد حسن السيد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوسع في العدادات الذكية، مؤكدًا أن الفترة الاخيرة شهدت مشاكل كبيرة في الاعتماد على العناصر البشرية لقراءات العدادات.
كما أيد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.
وقال "حجازي" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد أن أصبحت مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية الأخرى بسبب الاكتشافات الاخيرة التي تمت مثل حقل ظهر وغيره، يريد أن يعظم المنتج المحلي ويستغل كل نقطة من الغاز في تطوير المنتجات الأخرى والوصول إلى الاكتفاء فيه بشكل تام.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن هذه الفترة تشهد تطويرا في جميع المجالات، لافتًا إلى أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة والقديمة في آن واحد.
كما أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة في تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.
وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى قيادة البلاد وهو يهتم بالاكتشافات لحقول المواد البترولية، مؤكدًا أن خلال الفترة الماضية تم اكتشاف العديد من الحقوق المهمة أبرزها حقل ظهر.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن جميع المؤشرات إيجابية وتدل على اكتفاء مصر من المواد البترولية وتسعى للتصدير، مؤكدًا أن جهود الدولة في تحسين قطاع البترول في مصر أثمرت بالنفع على خفض سعر الدولار ووصوله إلى هذا الحد.
وتوقع النائب انخفاض سعر الدولار نهاية هذا العام لأقل من 15 جنيها، وذلك بسبب تعافي قطاع السياحة وزيادة تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة إلى تطوير قطاع البترول بشكل كبير.