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فاروق حسني: المتحف المصري الكبير شيء يدعونا للفخر.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:11 م
فاروق حسني
فاروق حسني
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محمد حليم قنديل

قال فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، إنه لا شيء يصف مشاعره أثناء زيارته للمتحف المصري الكبير لأن المشاعر تخطت الوصف.

 

وأضاف فاروق حسني خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور" الفضائية، أنه رأى المتحف المصري الكبير على الورق من قبل تنفيذه عندما كان وزيرا للثقافة.

 

وتابع وزير الثقافة الأسبق أن حجر الأساس للمتحف المصري الكبير وضع عام 2000، مضيفا أن دراسة جدوي هذا المشروع الضخم والهام استغرق أربع سنوات ثم سنة ونصف لوضع كراسة الشروط والمراجعة، ثم سنة لحث عدد المكاتب العالمية والشركات للتقدم لتنفيذ المشروع.

 

وأوضح فاروق حسني، أن هذا المشروع تقدم لتنفيذه 1500 مكتب استشارات عالمي، وهو رقم لم يحظ به مشروع في العالم.

 

ووجه فاروق حسني الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه العمل الدؤوب في إنشاء المتحف المصري الكبير.

 

وأشار إلى أن، العمل فى المتحف المصري الكبير يتم بشكل سريع ودقيق جدا وهذا شئ يدعونا للفخر جميعا.

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