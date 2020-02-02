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رياضة

اللعب في 3 بطولات مختلفة.. شهر ناري ومباريات مصيرية تنتظر الإسماعيلي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:14 م
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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حبيبة معتز
ينتظر النادي الإسماعيلي وجماهيره في كل مكان شهر فبراير ناري، وسيلعب الفريق في مباريات مصيرية تحدد مستقبل الدراويش هذا الموسم سواء بالمنافسة على البطولات أو استمرار معاناة العشاق.

ومنذ بداية الموسم والدراويش يقدم مستوى وأداء باهتا ونتائج غير مستقرة وغير جيدة، حيث يحتل الفريق المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة، وذلك بعد لعب 15 مباراة حتى الآن.

يواصل الفريق استعداداته لمباراة أسوان الصعبة غدا التي ستقام على ملعب الأخير في تمام الساعة الثانية والنصف مساء، في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الإسماعيلي بعد مباراة الغد سيبدأ استعداداته لمباراة الزمالك في الدوري، التي ستقام يوم 9 فبراير الجاري علي ملعب الإسماعيلية، ويعتبر هذا اللقاء مهما لدي عشاق الدراويش نظرا لأنه القمة المصرية الثالثة ويعتبر من كلاسيكيات الكرة المصرية.

بعد موقعة الزمالك سيدخل النادي الإسماعيلي في معسكر مغلق إستعدادًا لمباراة الذهاب في الدور نصف النهائي من البطولة العربية، والتي سيلاقي فيها الفائز من فريقي الرجاء البيضاوي المغربي ومولودية الجزائر.

وبعد أن ينتهي من هذا اللقاء الذي سيكون صعبا بكل تأكيد، تنتظره موقعة قوية أمام بيراميدز في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، ويعتبر هذا اللقاء نهائي مبكر بالنسبة للفريقين، ولم يتم تحديد موعد نهائي لهذا اللقاء ولكن الأكيد أنه سيقام في الشهر الجاري.

مباريات صعبة ومصيرية تنتظر النادي الإسماعيلي في شهر فبراير، تري هل سيجتاز الدراويش كل هذا أم أن مكتوب علي جماهير الأصفر الحزن دائما؟.

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