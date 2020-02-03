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حوادث

مدير مرور القاهرة يوجه رسالة تحذيرية للمترددين على مصر الجديدة تعرف عليها .. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
وجه اللواء عمرو البيلي مدير مرور القاهرة رساله تحذير لقائدي المركبات خاصة المترددين على منطقة مصر الجديدة ، بالالتزام بالسرعات المقررة وفقا للافتات المستحدثة بدائرة القسم بعد تطويرها.

 وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة قد قامت بنشر عددٍ من الرادارات بصفة مُستمرة ، وكذا القيام بعدة حملات مرورية بمحاور (مصر الجديدة المستحدثة خاصة محورى الثورة وأبو بكر الصديق) تستهدف تحقيق الإنضباط المرورى ومراقبة سرعة المركبات وتأمين سلامة مستخدمى تلك الطرق .
      
وقد لاقت تلك الحملات إستحسان المواطنين لإلزام قائدى المركبات على الإلتزام بالسرعات المقررة.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة للعمل على تسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين والعمل على تحقيق سلامة المواطنين على الطرق التى شهدت تطويرًا خلال الفترة الأخيرة .

مدير مرور القاهرة يوجه رسالة تحذيرية للمترددين على مصر الجديدة تعرف عليها .. صور
مدير مرور القاهرة يوجه رسالة تحذيرية للمترددين على مصر الجديدة تعرف عليها .. صور
مدير مرور القاهرة يوجه رسالة تحذيرية للمترددين على مصر الجديدة تعرف عليها .. صور
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