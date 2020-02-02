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ديني

رقم تاريخي في مبيعات اليوم الواحد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمعرض الكتاب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:09 م
معرض الكتاب
معرض الكتاب
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور هشام عبد العزيز، أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لأول مرة في تاريخ مبيعات اليوم الواحد للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للأفراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحقق مبيعات المجلس رقمًا قياسيًا حيث تجاوزت المبيعات اليوم الأحد ٦٠ ألف جنيه.

وأضاف عبد العزيز، في بيان له، أنه شهد اليوم جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في معرض الكتاب الدولي بصالة (٤) إقبالا كبيرا ومتنوعا من مختلف دول العالم، والذين أثنوا ثناءً بالغًا على إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف في مجال تجديد الخطاب الديني ومواكبة القضايا المستجدة، وبخاصة المترجم إلى اللغات المختلفة، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لها.

وكانت الأوقاف قد أكدت ​أن بيع كثير منها بأسعار التكلفة تقريبا إنما هو للتيسير على القارئ، حيث يهدف المجلس والوزارة إلى نشر الفكر الوسطى المستنير دون النظر إلى الربح المادى
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