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رياضة

رغم التعادل مع زاناكو .. نهضة بركان يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:23 م
نهضة بركان
نهضة بركان
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حسام الحارتي
تعادل فريق نهضة بركان المغربي مع ضيفه زاناكو الزامبي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

 شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو نهضة بركان من خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب البوركينابي الان تراوري .

وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين تمكن لاعبو زاناكو من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب رودريغيز كولا .

وعلى الرغم من التعادل ضمن فريق نهضة بركان المغربي التأهل إلى ربع النهائي للبطولة كمتصدر المجموعة الثالثة عقب انتهاء دور المجموعات برصيد 11"نقطة، من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة .
وتمكن أيضا لاعبو زاناكو من الصعود في دور الربع النهائي عقب استحواذهعلى "11" نقطة .

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