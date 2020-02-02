رغم التعادل مع زاناكو .. نهضة بركان يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

تعادل فريق نهضة بركان المغربي مع ضيفه زاناكو الزامبي بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية .
شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو نهضة بركان من خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب البوركينابي الان تراوري .
وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين تمكن لاعبو زاناكو من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب رودريغيز كولا .
وعلى الرغم من التعادل ضمن فريق نهضة بركان المغربي التأهل إلى ربع النهائي للبطولة كمتصدر المجموعة الثالثة عقب انتهاء دور المجموعات برصيد 11"نقطة، من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة واحدة .
وتمكن أيضا لاعبو زاناكو من الصعود في دور الربع النهائي عقب استحواذهعلى "11" نقطة .