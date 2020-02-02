رغم التعادل مع زاناكو .. نهضة بركان يتصدر مجموعته بالكونفدرالية

شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبو نهضة بركان من خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق اللاعب البوركينابي الان تراوري .





وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين تمكن لاعبو زاناكو من إحراز هدف التعادل عن طريق اللاعب رودريغيز كولا .



