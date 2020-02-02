استفزته كاريزما جمال عبد الناصر.. تفاصيل مثيرة في حياة "سيد قطب"..فيديو

كشفت سلمى أنور، باحثة فى الإسلام السياسى ومشاركة في إعداد الفيلم الوثائقى "قطب"، كواليس الإعداد لهذا العمل، موضحة أن كاريزما جمال عبد الناصر استفزت الكاريزما الكامنة داخل سيد قطب.









وأضافت سلمى أنور خلال حوارها التلفزيوني في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "ON E"الفضائية، أن الفيلم الوثائقى "قطب" شهد مناقشات طويلة جدًا فى الكواليس وتم مناقشة العديد من الزوايا المرتبطة بالجماعة.





وأوضحت سلمي أنور، أن الجماعات المغلقة كالإخوان تتسم بصفة مشتركة فيما بينها، وهى أن عمليات الاتصال تكاد تكون واحدة، كما أن طرق التجنيد وسمات الشخصية للزعيم واحدة، مستطردة: "الفيلم عبارة عن لعبة ذهنية مثيرة للشغف".





وأشارت إلى أن كاريزما جمال عبد الناصر استفزت الكاريزما الكامنة داخل سيد قطب، مستطردة: "لم يكن وسيما، عانينا من فكر الإخوان بسبب الأنا لسيد قطب.. إنه كاتب ومخاطب موهوب ومتأثر بالقامات اللغوية، ويحاول أن يقنعك بوصوله للنهاية المحتومة بسلام، لكنه كان قلقل ولديه اسئلة كبيرة جدًا، ولم يكن يليق به سوى الموت إلا على طبلية المشنقة".



