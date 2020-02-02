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سيارات

فيراري تقاضي جمعية خيرية للحصول على اسم سيارتها الـ SUV

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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كريم عاطف

بعد أن انتشرت إشاعات قوية بأن SUV فيراري قادمة تحت اسم Purosangue، جاء التأكيد بعد أن قامت فيراري بمقاضاة جمعية خيرية تحمل حقوق هذا الاسم.

 

في الوقت الذي تقدم فيه الشركات تبرعات عديدة للجمعيات الخيرية، رفعت فيراري دعوى على جمعية Purosangue المكافحة ضد المنشطات والعاملة منذ 2011 .

وتوضح فيراري أن الجمعية التي تحمل الاسم لم تقم بالانتشار بشكل كبير تجاريًا ولا يعني ذلك أنها تمتلك حقوق الاسم بشكل تجاري عالمي.

يذكر أن كلمة Purosangue تعني الأصيل تستخدم لوصف الأحصنة بشكل كبير باللغة الإيطالية، وقد يصبح اسم أول SUV من الشركة الإيطالية العريقة.

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