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أخبار العالم

الكشف عن جنسية منفذ هجوم لندن الإرهابي

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أفادت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن منفذ حادث الطعن الإرهابي في شارع للتسوق في منطقة سكنية جنوبي العاصمة لندن، يحمل الجنسية السويدية والأرمنية. 

وقالت الشرطة البريطانية  لها إن قوات الأمن عثرت على ما يشبه حزامًا ناسفًا حول جسد منفذ عملية الطعن. 

وأضافت الشرطة: "نرجح أن عملية الطعن جنوب لندن تحمل طابعا متطرف".

وأطلقت الشرطة البريطانية، النار على رجل مسلح بسكين في العاصمة لندن، وأردته قتيلا، في حادث رجحت السلطات أن يكون ذا علاقة بالإرهاب.

وقالت إن الحادث أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة. 
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