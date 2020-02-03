AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اللجنة الفنية لـ أوبك تجتمع لمناقشة أثر فيروس كورونا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 01:01 ص
أوبك
أوبك
Advertisements
وكالات
قالت مصادر لوكالة رويترز الإخبارية في أوبك+ إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين قررت الاجتماع يومي الرابع والخامس من فبراير 2020 الجاري في فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.

وأضافت المصادر في تصريحاتها أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.

ويدرس المسؤولون في أوبك خيارات لتحديد الوسيلة المثلى لمواجهة الأثر المحتمل لتفشي الفيروس الذي أودي بحياة أكثر من 300 شخص ودفع أسعار الخام للهبوط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيروس كورونا.. الصين تفرض الحجر الصحي على مدينة ثانية

ليس الصين فقط.. فيروس كورونا يهدد اقتصادات العالم وينعش شركات الأدوية

فلاش باك.. ماذا فعل فيروس كورونا حين ضرب كوريا الجنوبية في 2015؟

شاهد.. لقطات من سوق مدينة ووهان.. مصدر تفشي فيروس "كورونا" المميت

بسبب الكورونا.. أوبك تهدف لتمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى يونيو

الصحة العالمية: لجنة خبراء كورونا تجتمع لتقييم ما إذا كان يجب إعلان الطوارئ عالميا بسبب الفيروس

ترشيحاتنا

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

بعد حادث خالد بشارة بـ مرسيدس g63 .. تعرف على أسباب تعطل الوسائد الهوائية

اخبار الزمالك.. قرار جديد من مرتضى منصور بشأن السوبر.. نجم الفريق ينفعل على جمهور النادي

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

احترس .. تناول هذا الجزء من الدجاج يتسبب في كوارث صحية

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب