اللجنة الفنية لـ أوبك تجتمع لمناقشة أثر فيروس كورونا

قالت مصادر لوكالة رويترز الإخبارية في أوبك+ إن اللجنة الفنية المشتركة للمنتجين من أعضاء منظمة أوبك والمنتجين المستقلين قررت الاجتماع يومي الرابع والخامس من فبراير 2020 الجاري في فيينا لتقييم أثر فيروس كورونا على الطلب على النفط.





وأضافت المصادر في تصريحاتها أن من المرجح أن تقدم اللجنة الفنية توصيات سواء لتمديد تخفيضات الإنتاج بعد مارس أو تطبيق تخفيضات أعمق.



