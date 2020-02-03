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محافظات

سنوسي وبطل ومسلم.. أسماء تنتشر في قرى بني سويف فما قصتها؟

الإثنين 03/فبراير/2020 - 05:13 ص
بني سويف
بني سويف
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محمد عبد الحليم
ترتبط أسماء بعض الأشخاص  داخل قري  ومراكز محافظة بني سويف ببعض المشاهير داخل القرية أو المركز   سواء كانت قيادات طبيعية أو تنفيذية أو حتي  رجال أعما ل أو مشايخ  ومشاهير.

وفي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف  وتحديدا في منطقة الحيبة والعجرة وشرق النيل عامة ينتشر إسم "بطل " وإسم " مسلم "  وسر إنتشار هذين الإسمين  تحديدا يرجع إلي وجود مقام لشيخ   يدعي "البطل"  وابنه الشيخ"  مسلم "  وهما إسمان منتشران  بقوة في  منطقة شرق النيل بالفشن   ومقام  الشيخ البطل  يتردد عليه الآلاف من الزوار  من كل أنحاء المركز والمراكز المجاورة من ببا وسمسطا فضلا عن أبناء مركز الفشن.
 
وفي الوحدة المحلية لمجلس قروي اقفهص  بالفشن  ينتشر اسم "عبدالصمد " وذلك أيضا لوجود مقام  الشيخ "عبدالصمد"  أقدم  مقام بالقرية والذي كان يتردد عليه الالآف من القري المجاورة وخاصة في المولد السنوي له. 

وفي قرية مهدي الأخرم  بالفشن ينتشر إسم " عبدالجليل " وينطقه البعض " جليل "  بضم الجيم  ويختلف المسمي في القرية عن القريتين السابقتين وذلك لان الإسم المحتذي به  لقيادة طبيعية ومجاهد من أبناء القرية  هو المرحوم الشيخ  "عبدالجليل " والذي كان يسعي  ويناضل ويكافح  من أجل وصول الحقوق لأصحابها  فكان المرحوم  الشيخ عبدالجليل شاعرا  بالفطرة ومناضلا  وكان يسعي لقضاء حوائج أهل القرية ويلتقي  بالمحافظين علي مستوي مددهم وفتراتهم  وأعضاء مجلس النواب وغيرهم من التنفيذيين وكان يدعي المحافظين بالزيارة  إلي قريته مهدي الأخرم  المترامية  جنوب غرب  المركز حتي إن كثيرا من  المحافظين إستجابو له وقاموا بالزيارة  للقرية وكذلك رجال الأعمال مثل أحمد أبو هشيمة وجمعية الأورمان وغيرهم. 

كذلك ينتشر وبقوة  إسم  "سنوسي " نسبة  إلي  الملك محمد إدريس السنوسي  أول حاكم لليبيا   وهو منتشر بين الإخوة  المصريين الذين هم من أصل قبائل عربية تعيش في قري تابعة للفشن مثل قري صفط النور و وعزبة الوقف  التابعة للفنت جنوب الفشن.   

وفي مركز ببا ينتشر إسم سليم  نسبة إلي  عائلة سليم والتي ينتمي إليها النائب الحالي هشام سليم  وعمه جابر سليم الكبير  الرئيس السابق لنادي بني سويف الرياضي وجابر سليم الصغير نائب رئيس نادي بني سويف الحالي  وغيرهم. 

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وفي مركز بني سويف  وتحديدا في قرية باروط ينتشر إسم "أبو الخير"  وذلك بنسبة إلي نائب مجلس الشعب الأسبق  المهندس أبو الخير عبدالعليم   عضو مجلس الشعب لأكثر من 3 دورات وسكرتير عام محافظتي بني سويف والفيوم والذي له باع وذراع في تقديم الخدمات  ليس لابناء قريته فقط بل لأبناء المحافظة ككل  وكذلك أدخل  العديد من المرافق  وخاصة المدارس في قريته  باروط.

سنوسي وبطل ومسلم.. أسماء تنتشر في قرى بني سويف فما قصتها؟
سنوسي وبطل ومسلم.. أسماء تنتشر في قرى بني سويف فما قصتها؟
سنوسي وبطل ومسلم.. أسماء تنتشر في قرى بني سويف فما قصتها؟
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