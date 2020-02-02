أسواق الخليج تقتدي بخسائر الأسواق العالمية بسبب فيروس كورونا

تعرضت معظم بورصات الشرق الأوسط لضغوط يوم الأحد متأثرة بهبوط الاسهم العالمية وأسعار النفط مع تصاعد المخاوف من الأضرار الاقتصادية التي قد تنجم عن فيروس كورونا بينما نالت مجموعة من النتائج الضعيفة للشركات من البورصة السعودية.









ونزلت البورصة السعودية 1.3 بالمئة بفعل خسائر أسهم القطاع المصرفي ونزل مصرف الراجحي 1.1 بالمئة. وفقد بنك الإنماء 3.7 بالمئة بعدما أعلن تراجع صافي الربح السنوي 11.3 بالمئة، وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية 3.3 بالمئة. ويوم الخميس أعلنت الشركة عن خسارة سنوية صافية 739.5 مليون ريال (197.14 مليون دولار) مقارنة مع أرباح 1.85 مليار ريال قبل عام، ونزل سهم أرامكو السعودية 0.6 بالمئة إلى 33.95 ريال (9.05 دولار) مسجلا أقل مستوى منذ بدء تداوله في 11 ديسمبر.





وأغلق مؤشر دبي منخفضا 0.9 بالمئة وفقد بنك الإمارات دبي الوطني 1.5 بالمئة وخسر سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة، وفي أبوظبي، فقد المؤشر 0.8 بالمئة. وهبط سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات واحدا بالمئة وكذلك نزل سهم شركة اتصالات 0.7 بالمئة.





ونزل المؤشر القطري 0.8 بالمئة وفقد سهم قطر للوقود 4.2 بالمئة بينما هبط سهم بنك قطر الإسلامي 1.4 بالمئة، وخارج الخليج نزل المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية 0.2 بالمئة بفعل خسائر السويدي الكتريك التي بلغت 2.8 بالمئة وتراجع جهينة 4.6 بالمئة.





ولقي المؤشر بعض الدعم من سهم المصرية للاتصالات الذي قفز عشرة بالمئة ليسجل أعلى مستوى منذ أغسطس، وارتفع السهم لليوم الرابعة على التوالي بعد عرض الاتصالات السعودية شراء 55% من أسهم فودافون مصر.





وقالت المصرية للاتصالات الاسبوع الماضي إنها تتابع عن كثب إجراءات استحواذ الاتصالات السعودية على حصة فودافون في وحدتها المصرية ”لدراسة كافة البدائل المتاحة أمام الشركة للتعامل مع استثماراتها في فودافون مصر“.