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ثقافة

إقبال كبير على صالة 3 بمعرض الكتاب.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:30 م
صدى البلد
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رنا اشرف_ مريم عزت
اهتم معرض الكتاب هذا العام بالأنشطة والخدمات فى مختلف المجالات ويقدم كل يوم العديد من الأنشطة التى تفيد الأطفال والشباب وكبار السن فاهتمت قاعة رقم 3 بأنشطة الأطفال ومنها الرسم والتلوين والكتب المخصصة للأطفال والعديد من الانشطه المفيده لهم التي جعلت الإقبال على الصالة كبيرة جعلت بعض الزوار يأتون كل يوم للاستفادة من تلك النشاطات.

وكان من برز النشاطات التى لاقت اقبال كبير هو تعليم الرسم و التلوين و الرسم على الوجه و حكى القصص الادبيه للصغار وسط اهتمام كبيرمن الاطفال و اندماجهم بالانشطه و تصوير الصور التذكاريه لهم وهم يعملون.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

وتتعاون الهيئة العامة المصرية للكتاب مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي».

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.



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