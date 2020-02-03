ارتفاع إنتاج روسيا من النفط في يناير

أوردت وكالة انترفاكس للأنباء اليوم نقلا عن بيانات لوزارة الطاقة أن إنتاج النفط الروسي بلغ 11.28 مليون برميل يوميا في يناير ارتفاعا من 11.26 مليون في ديسمبر، وعلى أساس الحساب بالطن يبلغ الإنتاج اليومي 47.72 مليون طن مقابل 47.63 مليون طن في ديسمبر .





استثنيت مكثفات الغاز وهي نفط خفيف من حصة إنتاج روسيا في الاتفاق العالمي الرامي لخفض إنتاج النفط وتحقيق التوازن في أسواق الطاقة، وليست هناك معلومات متاحة عن تفاصيل إنتاج المكثفات والنفط في روسيا في شهر يناير، وينتهي العمل بالاتفاق المبرم بين منظمة أوبك وكبار المنتجين الآخرين فيما يعرف بأوبك+ بعد مارس.





قال وزير النفط الروسي الكسندر نوفاك يوم الجمعة إن روسيا مستعدة لتقديم موعد اجتماع أوبك وحلفائها إلى فبراير من مارس لبحث الضرر المحتمل للطلب على الخام عالميا من تفشي فيروس كورونا في الصين، وتراجع إنتاج أوبك من النفط في يناير لأقل مستوى في عدة أعوام مع تجاوز السعودية ودول خليجية أخرى تخفيضات الإنتاج المتفق عليها وتراجع الإمدادات من ليبيا بسبب حصار موانئ وحقول نفط.



