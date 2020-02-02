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توك شو

تفاصيل جديدة وخطيرة عن حياة سيد قطب ..فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:34 م
سيد قطب
سيد قطب
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محمد حليم قنديل
قال الكاتب الصحفى، سيد محمود، أحد صناع فيلم "قطب"، إن رحلة مفكر الجماعة إلى الولايات الأمريكية أضافت إليه احتقانا آخر بعد عودته، بسبب الصدمة الحضارية، حيث وجد مجتمعا رافضًا لتوجهه الغربي، واسترد وعيه المحافظ فيما بعد.

وأضاف سيد محمود، أثناء حواره التليفزيونى فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "one E" الفضائية، أن الضباط الأحرار كان لديهم استكشاف وبعضهم كان يمثل الجناح اليسارى وبعضهم على مقربة من جماعة الإخوان، وآخرون مع "مصر الفتاة"، وعبد الناصر حتى 1954 لم يظهر نفسه زعيمًا للتنظيم، والتحول جاء بعد خلافاته مع قطب، وأزمة الديمقراطية، موضحًا أن سيد قطب كان يقدم نفسه كشخص ناصح للسلطة لكى يتقرب منهم.

وأشار إلى أن سيد قطب، كان يريد أن يصبح جزءا من أى سلطة قادمة، وكان هناك نزاع مع من يعارضونه، مضيفًا أن التحول الأساسى فى شخصية سيد قطب كان بعد عودته من أمريكا.

وأوضح سيد محمود، أن الفيلم الوثائقى يتضمن جزءا من المحاكاة وجزءا دراميا يخلق مزيدًا من التشويق.

وتابع الكاتب الصحفي، أن سيد قطب شخص متعدد الدرجات، ولكنه كان يميل أكثر للفكر الذى يقدم إجابات.

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