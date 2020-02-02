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رياضة

البلطجة السبب.. وقفة احتجاجية بنادي الجزيرة للمطالبة بإيقاف أحد الأعضاء

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:56 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
انتفض أعضاء نادى الجزيرة فى وقفة احتجاجية أمام مجلس إدارة النادى، اعترضًا على الخروج عن الآداب العامة داخل النادى من بعض الأطفال ضد كبار السن والتطاول منهم دون أن يكون هناك موقف حازم لإيقاف ما أطلق عليه الأعضاء من مهازل وبلطجة وتعدٍ على الأعضاء، ما يؤدي لعدم الأمن داخل النادى.

جاءت وقفة أعضاء نادى الجزيرة بعد الأحداث المؤسفة التى شهدها النادى خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتى بدأت بشغب أحد الأطفال مع أحد كبار السن وتلفظه بألفاظ خارجة داخل حديقة الأطفال.

وبالفعل وصل والد الطفل ووجه السباب لجميع من كان يقف ضد نجله واشتبك مع أحد الأعضاء، وتدخل آخر لفض الاشتباك بينهما وتم التصالح.

وعقب انتهاء الواقعة أصر العضو على تقديم مذكرة ضد الطفل ووالده لأمن النادى لاتخاذ اللازم وتطبيق القانون واللائحة داخل نادى الجزيرة العريق، وبالفعل حرر المذكرة بحضور الشهود، ومن بينهم نائب مدير أمن النادى، ولكن فوجئ بعودة العضو وطلب هو الآخر تقديم مذكرة بداعى أن الآخر اعتدى على نجله وسبه.

وتطور الأمر لتدخل الأعضاء الذين نظموا وقفة احتجاجية ضد تجاوزات البعض من بلطجة داخل النادى ما يروع أمن الأعضاء، ورفع عدد كبير من الأعضاء لافتات ضد البلطجة واستخدام النفوذ وتضامنهم مع عضو النادى الذى لم يكن طرفا فى الأزمة ولكنه طالب بضرورة وقفة ضد من يقوم بالبلطجة داخل النادى.

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