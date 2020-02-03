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برلمان

أخبار البرلمان.. أهالي الجيزة يواصلون دعم أبو العينين في الانتخابات.. وهبوط سعر الدولار لأقل من 15 جنيها في هذا الموعد

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الأحد 2 فبراير:

أهالي الجيزة يواصلون دعم أبو العينين في الانتخابات التكميلية

واصل أهالي مدينة الجيزة إعلان تأييدهم ودعمهم الكامل لمحمد أبو العينين نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية ومرشح الحزب فى الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة المقررة يومي ٧ - ٨ فبراير للمصريين فى الخارج و ١١ - ١٢ فبراير للمصريين بالداخل.

 

صناعة البرلمان تعلن عن موعد هبوط الدولار لـ لأقل من 15 جنيها وتوضح الأسباب

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي وتوجيهاته المستمرة في تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.


أستاذ جامعي يحذر من العناق والقبلات بعد انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور أحمد الغندور، رئيس قسم طب المجتمع "الوقائي" جامعة حلوان، إن هناك عددا من الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها لمنع انتشار الفيروسات بشكل عام، ومنها كورونا بشكل خاص.

 

الصحة: الإنفلونزا تسبب وفيات أكثر من كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن كورونا عبارة عن مجموعة فيروسات، تتمثل فى 4 مجموعات، منها 90% ليست ذات خطورة ومنها 10%مثل نزلات البرد،  وتكمن الضجة حول هذا الفيروس بسبب التحور، ولكن الأعراض جميعها مثل الانفلونزا العادي تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة، كحة، عطس، صعوبة فى التنفس، بشرط أن يكون له تاريخ سفر الى الصين، خلال 14 يوم، وهى فترة حضانة الفيروس.

 

أول تحرك برلماني في واقعة اختراق موقع وزارة الصحة الإلكتروني

تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، بسؤال بشأن الإجراءات الحكومية لحماية المواقع الالكترونية الحكومية من اى اختراقات او قرصنة، وما هى إجراءات الحماية التى اتخذتها الدولة لمنع اختراق اى موقع الكتروني حكومي مجددًا.


مذكرة لرئيس الوزراء لإعفاء أهالى الخانكة من رسوم مرور بوابة الفريق العرابى

قال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن وزارة النقل رفضت مقترحه بشأن نقل بوابات رسوم على محور الفريق العرابى ، وإعفاء أهالى الخانكة وأبو زعبل من رسوم البوابات على محور الفريق العرابى الذى يربط جسر السويس بطريق بلبيس الصحراوى، حيث أكدت أن هذا الأمر من اختصاص الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المشرفة على مشروع محور الفريق العرابى.

 

برلماني يكشف خطة الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمدن الجديدة

أيد السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتحديث قطاع البترول وتطوير صناعة البتروكيماويات ذات القيمة المضافة لتواكب متغيرات السوق العالمية.

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