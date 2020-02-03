بدأها بـأهلا وسهلا وانتهى بـ بح| المشهور قوله.. كتاب جديد لـ حسام شاكر يرصد فيه أصل الكلمات بين الناس

أصدر الدكتور حسام شاكر المدرس المساعد بكلية الإعلام كتاب جديد يتناول أشهر الكلمات المتداولة على ألسنة الناس، والذي تم تنظيم حفل توقيعه على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.





وأوضح في مقدمته للكتاب: أن ألفاظا كثيرة نستخدمها بشكل يومي مشهور قولها، مجهول أصلها، أرهقت نفسي وغيري للبحث عنها، وغايتي في ذلك المعرفة فبعد أن جمعت عددا كبيرا منها من خلال العودة إلى كتب القدامى والجلوس مع كبار السن، والتنقيب في محركات بحث الإنترنت سألت نفسي ما فائدة هذه العلوم؟ فوجدت أن منها ما يفيدنا في حياتنا، وأخرى لم نكتسب من معرفتها سوى الاستمتاع بالقصة، لكني اكتشفت في النهاية أن الهدف في بحثي هو الوصول إلى المعرفة وحث غيري على البحث عنها؛ فلا فائدة من حياة الإنسان إلا بالمعرفة.





وكشف الكتاب الذي صدر عن "دار الإمام الرازي" عن أصل عدد من الكلمات المشهورة قولها المجهول أصلها مثل (أهلا وسهلا، جاتك نيلة، الغلاسة، ابن البرطوش، العِفش، بعد العيد مفيش كعك، إن فاتك الميري اتمرمغ في ترابه، انت فاكرها تكية، شهر العسل، البقشيش، اللي اختشوا ماتوا، بس، رجل عصامي، اعمل من بنها، فضيحة بجلاجل، أما بعد، يانهار ازرق، جمعية الحمير، بح).





وختم شاكر مقدمة كتابه "المشهور قوله المجهول أصله" الصادر عن دار الإمام الرازي - بطريقة ساخرة قال فيها: المعرفة بحر لم ننهل منه إلا رشفات قليلة، وطبيعة الحياة أن كل كاتب يسد ثغرة في مجال معين فإن استفدت بشىء في نهاية قراءتك للكتاب فلا تنساني من صالح دعاءك، وإن كان غير ذلك فلتدعوا بأن يسامح الله من أقنعني بكتابة هذا المشهور المجهول، وأخلف الله عليك فيما دفعته.





يذكر أن مؤلف الكتاب سبق وأن صدر له كتب تناولت تاريخ الأزهر الشريف وجامعته (المزهر في التعريف بجامعة الأزهر، المحبة الأفغانية للعمائم الأزهرية، عالمية الأزهر .