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رياضة

أيمن أشرف يكشف كواليس الرعب في مبارة الهلال السوداني ورسالة الخطيب

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:50 م
مبارة الهلال السوداني
مبارة الهلال السوداني والأهلي
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حسام الحارتي
كشف أيمن أشرف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الحديث الذي دار بين لاعبي الفريق ومحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء قبل مباراة الهلال السوداني.

وأضاف أيمن أشرف في تصريحات هاتفية لفضائية " أون سبورت "، أن محمود الخطيب طالب اللاعبين بكتابة التاريخ والحصول على المركز الأول وتحقيق الفوز على الهلال السوداني.

وتابع أيمن أشرف "مباراة الهلال تصنع النجوم والخبرات المتواجدة مثل حسام عاشور وشريف إكرامي ساعدتنا في تحقيق نقطة إيجابية".

وتحدث أيمن أشرف عن واقعة مهاجمة جماهير الهلال السوداني، "جلسنا داخل الملعب مايقرب من نصف ساعة حتي خروج الجماهير لنتمكن من الخروج ، والأمن لم يسم لنا بالخروج مباشرة"، مشيرا الى حجز لاعبي الفريق داخل غرفة الملابس ما يقرب من ساعتين . 

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