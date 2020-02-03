أسباب انفجار معدة آدم بعد تناول ايس كريم النيتروجين.. و3 نصائح لتجنب مخاطره.. وطريقة إعداده في المنزل

سر انفجار معدة ادم في تناول الآيس كريم بالدخان

ايس كريم النيتروجين امن وليس له مخاطر الا في حالة سوء الاستخدام

3 أسرار لتناول آيس كريم النيتروجين بأمان

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ظهر في السنوات الأخيرة نوع جديد من الايس كريم يسمى ايس كريم النيتروجين يتمتع بمذاق شهى ويتميز بإضافة جو من المرح والإثارة فعند تناوله تجد كمية كبيرة من الدخان في الفم، إلا أننا فوجئنا بخبر صادم منذ يومين هو انفجار معدة طفل بعد تناوله ايس كريم النيتروجين ولكن الغريب في الأمر أن هذا لم يحدث من قبل طوال السنوات الماضية وحتى في نفس اليوم الذي تناول فيه الطفل ايس كريم النيتروجين نجد أفراد آخرين تناولوا نفس الايس كريم من نفس المكان ولم تسجل حالات اصابة غير حالة الطفل الصغير .. فما السر في ذلك؟!.





سر خطورة ايس كريم النيتروجين

وكشف الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" لغز انفجار معدة طفل بعد تناول ايس كريم النيتروجين قائلا: ايس كريم النيتروجين آيس كريم آمن وفي الحالات الطبيعية لا يسبب في أى أضرار في المعدة أو الصحة بصفة عامة ، ولكن تناوله بطريقة خاطئة هو ما يعرضنا للكوارث الصحية وهو ما حدث في حالة الطفل آدم الذى أصيب بانفجار في المعدة.





وأوضح "مروان" أن الطريقة الصحيحة لتناول ايس كريم النيتروجين هى الانتظار حتى يختفي الدخان نهائيا قبل ابتلاعه حتى وان تم ادخاله للفم فلا يجب أن يذهب للمعدة ، لأن ابتلاع ايس كريم النيتروجين بالدخان يعرض المعدة والجسم لمخاطر كثيرة ومنها التسبب في انفجار داخل المعدة مثلما حدث في حالة الطفل ادم.





3 نصائح لتناول ايس كريم النيتروجين بأمان

ونصح مروان من يرغبون في تناول ايس كريم النيتروجين بعدم ابتلاعه بسرعة حتى يزول الدخان تماما ،وعدم تناوله في الأماكن المغلقة أومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي لتجنب حدوث الاختناقات ، وعدم الاكثار منه ، مؤكدا على ضرورة ان يكون بائع ايس كريم النيتروجين على دراية بهذه المعلومات واخبار الاهل والاطفال بها قبل تناول الايس كريم لتجنب حدوث اى كوارث او مشاكل صحية.





خطورة تناول ايس كريم النيتروجين من اماكن غير معروفة