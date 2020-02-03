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أسباب انفجار معدة آدم بعد تناول ايس كريم النيتروجين.. و3 نصائح لتجنب مخاطره.. وطريقة إعداده في المنزل

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:30 ص
بنكله من زمان ما
بنكله من زمان ما حصلتش حاجة؟! .. اكتشف اسباب انفجار معدة الط
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اسماء محمد
  • سر انفجار معدة ادم في تناول الآيس كريم بالدخان
  • ايس كريم النيتروجين امن وليس له مخاطر الا في حالة سوء الاستخدام 
  • 3 أسرار لتناول آيس كريم النيتروجين بأمان 
  • بدون تكلفة خطوات سهلة لعمله فى المنزل 

ظهر في السنوات الأخيرة  نوع جديد من الايس كريم يسمى ايس كريم النيتروجين يتمتع بمذاق شهى ويتميز بإضافة جو من المرح والإثارة فعند تناوله تجد كمية كبيرة من الدخان في الفم، إلا أننا فوجئنا بخبر صادم منذ يومين هو انفجار معدة طفل بعد تناوله ايس كريم النيتروجين ولكن الغريب في الأمر أن هذا لم يحدث من قبل طوال السنوات الماضية وحتى في نفس اليوم الذي تناول فيه الطفل ايس كريم النيتروجين نجد أفراد آخرين تناولوا نفس الايس كريم من نفس المكان ولم تسجل حالات اصابة غير حالة الطفل الصغير .. فما السر في ذلك؟!.

سر خطورة ايس كريم النيتروجين 
وكشف الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" لغز انفجار معدة طفل بعد تناول ايس كريم النيتروجين قائلا: ايس كريم النيتروجين آيس كريم آمن وفي الحالات الطبيعية لا يسبب في أى أضرار في المعدة أو الصحة بصفة عامة ، ولكن تناوله بطريقة خاطئة هو ما يعرضنا للكوارث الصحية وهو ما حدث في حالة الطفل آدم الذى أصيب بانفجار في المعدة.

وأوضح "مروان" أن الطريقة الصحيحة لتناول ايس كريم النيتروجين هى الانتظار حتى يختفي الدخان نهائيا قبل ابتلاعه حتى وان تم ادخاله للفم فلا يجب أن يذهب للمعدة ، لأن ابتلاع ايس كريم النيتروجين بالدخان يعرض المعدة والجسم لمخاطر كثيرة ومنها التسبب في انفجار داخل المعدة مثلما حدث في حالة الطفل ادم.

3 نصائح لتناول ايس كريم النيتروجين بأمان 
ونصح مروان من يرغبون في تناول ايس كريم النيتروجين بعدم ابتلاعه بسرعة حتى يزول الدخان تماما ،وعدم تناوله في الأماكن المغلقة أومن يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي لتجنب حدوث الاختناقات ، وعدم الاكثار منه ، مؤكدا على ضرورة ان يكون بائع ايس كريم النيتروجين على دراية بهذه المعلومات واخبار الاهل والاطفال بها قبل تناول الايس كريم لتجنب حدوث اى كوارث او مشاكل صحية.

خطورة تناول ايس كريم النيتروجين من اماكن غير معروفة 
الأطعمة المباعة خارج المنزل تكن نسبة تعرضها للتلوث أكبر بكثير لذا ترغب الكثير من الامهات في صناعة الأطعمة المحببة لأولادهم في المنزل بطريقة آمنة وصحية .

ومن أشهر الأطعمة التي يقبل على تناولها الأطفال بل والكثير من الشباب والفتيات هي ايس كريم النيتروجين ولكن البعض يتخوف من الاصابة بمخاطره الصحية لذا نقدم كيفية عمل ايس كريم النيتروجين في المنزل والطريقة الصحيحة لتناوله دون التعرض لاى مخاطر.

قال الدكتور مروان سالم، اخصائي الصيدلة الاكلينيكية والتغذية العلاجية، أن غاز النيتروجين موجود فى الهواء الجوى شركات الغازات الطبية وتبيعه للأولاد تأخذه وتكثفه وغير سام ولايسبب ويمكن لربة المنزل أن تشتريه وتضعه داخل ترمس الشاي للحفاظ على درجة حرارته.

وأضاف "مروان"في إحدى اللقاءات التلفزيونية، أن درجة حرارة غاز النيتروجين منخفضة جدا فتصل لـ سالب 126 مما يجعل للنتيروجين تأثير مشابه لـ "مية النار" مما يجعله يسبب مخاطر صحية اذا تم تناوله في الطعام بشكل خاطئ .

طريقة عمل ايس كريم النيتروجين في المنزل 
مكونات ايس كريم النيتروجين
ايس كريم باودر
لبن مثلج 
نيتروجين سائل  

طريقة عمل ايس كريم النيتروجين في المنزل 
اضفي اللبن بالتدريج على الايس كريم بالتدريج ويخفق جيدا سواء يدويا او في الخلاط.
ضعي الخليط في الثلاجة حتى يتجمد "بشكل متوسط ".
ضعي الايس كريم فى البولا او قم بتشكيله وإضافة غاز النيتروجين له.

الطريقة الصحيحة لتناول ايس كريم النيتروجين 
عدم تناول الايس كريم بكميات كبيرة ، والانتظار حتى يختفي الدخان تماما قبل ابتلاعه ، و عدم تناوله في مكان مغلق أو من يعانون من مشاكل التنفس حتى لا يسبب اختناق.
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