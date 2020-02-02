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رياضة

الدوري الإسباني.. برشلونة يفوز على ليفانتي بأقدام فاتي.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:55 م
إنسو فاتي وليونيل
إنسو فاتي وليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
فاز فريق برشلونة ، على ضيفه نادي ليفانتي ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

افتتح الناشئ إنسو فاتي التسجيل للفريق الكتالوني في الدقيقة 30 ، بعد تمريرة ساحرة من قائد الفريق ، الأرجنتيني ليونيل ميسي ، ليعود بعدها بدقيقة مضاعفًا النتيجة بعد تمريرة حاسمة أخرى من ميسي ، لينتهي الشوط الأول بتقدم البارسا بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني ، استمر ضغط برشلونة ، وكان ميسي قريبًا من تسجيل الهدف الثالث ، حينما اخترق دفاعات ليفانتي في الدقيقة 50 ، وراوغ حارس مرماه ، لكن تسديدته أبعدت من على خط المرمى من مدافع ليفانتي ، قبل أن ترتد الكرة لسيرجيو بوسكيتس والذي سددها أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 54 ، كان روبن روكينا قريبًا من تسجيل هدف تقليص الفارق ، لكن كرته علت عارضة الألماني تير شتيجن حامي عرين الفريق الكاتلوني .

وفي الدقيقة 92 ، سجل روبن روكينا الهدف الأول لليفانتي ، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ، خادعت شتيجن ، لكنها لم تحرم البارسا من تحقيق الانتصار، لتنتهي المباراة بفوز البارسا، وتحقيقه الثلاث نقاط.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 46 في المركز الثاني ، خلف ريال مدريد المتصدر، بينما توقف رصيد نادي ليفانتي عند النقطة 26 في المركز الثالث عشر.


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