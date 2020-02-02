مخرج فيلم قطب: اطلعنا على 24 ألف ورقة تحقيق وأرشيف صحفي وأدبي ضخم.. فيديو

كشف المخرج شريف سعيد متخصص فى الأفلام الوثائقية، إن الفيلم الوثائقى "قطب" رصد مساحات واسعة وعميقة فى حياة "سيد قطب" ونشأته وثقافته التي انتمى إليها.





وأضاف شريف سعيد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن الفيلم عبارة عن رحلة بحثية تناولت أرشيفه المكتوب فى الصحافة المصرية وأعماله الأدبية المكتوبة، والاعمال الاجتماعية، قبل اتجاهه فى نهاية الأربعينيات للفكر الديني، بالإضافة لملف القضية الخاصة بها فى تنظيم 1965، وظهر لأول مرة أمام الكاميرات فى الفيلم الجديد.





وتحدث مخرج فيلم "قطب" عن مشاركته فى الفيلم الوثائقى "قطب"، مؤكدًا أنه يتضمن وثائق حقيقية نظرت أمام القضاء، بما فيها التحريات والمحاكمة وحيثيات الحكم بالإعدام، وما إلى ذلك، مستطردًا:" نظرنا 24 ألف ورقة خاصة بقضية سيد قطب".





وأشار المخرج شريف سعيد، إلى أن الإخوان روجوا لسيد قطب على أنه أيقونة المفكر الشهيد، ولكن الحقيقة أن سيد قطب لم يعدم بسبب أفكاره.





وتابع «شريف سعيد» إلى أنه كان هناك مسائل يجب ان ترمم بصريا وليس لها مادة او وثائق، لذلك استخدمت الدراما في الفيلم الوثائقي، من خلال الأشخاص التي تشبه سيد قطب.



