AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مخرج فيلم قطب: اطلعنا على 24 ألف ورقة تحقيق وأرشيف صحفي وأدبي ضخم.. فيديو

الأحد 02/فبراير/2020 - 11:59 م
سيد قطب
سيد قطب
Advertisements
محمد حليم قنديل
كشف المخرج شريف سعيد متخصص فى الأفلام الوثائقية، إن الفيلم الوثائقى "قطب" رصد مساحات واسعة وعميقة فى حياة "سيد قطب" ونشأته وثقافته التي انتمى إليها.

وأضاف شريف سعيد خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن الفيلم عبارة عن رحلة بحثية تناولت أرشيفه المكتوب فى الصحافة المصرية وأعماله الأدبية المكتوبة، والاعمال الاجتماعية، قبل اتجاهه فى نهاية الأربعينيات للفكر الديني، بالإضافة لملف القضية الخاصة بها فى تنظيم 1965، وظهر لأول مرة أمام الكاميرات فى الفيلم الجديد.

وتحدث مخرج فيلم "قطب" عن مشاركته فى الفيلم الوثائقى "قطب"، مؤكدًا أنه يتضمن وثائق حقيقية نظرت أمام القضاء، بما فيها التحريات والمحاكمة وحيثيات الحكم بالإعدام، وما إلى ذلك، مستطردًا:" نظرنا 24 ألف ورقة خاصة بقضية سيد قطب".

وأشار المخرج شريف سعيد، إلى أن الإخوان روجوا لسيد قطب على أنه أيقونة المفكر الشهيد، ولكن الحقيقة أن سيد قطب لم يعدم بسبب أفكاره.

وتابع «شريف سعيد» إلى أنه كان هناك مسائل يجب ان ترمم بصريا وليس لها مادة او وثائق، لذلك استخدمت الدراما في الفيلم الوثائقي، من خلال الأشخاص التي تشبه سيد قطب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احكيلي.. ماريان خوري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل فيلمها الجديد

شاهد .. برومو الفيلم الوثائقي سيد قطب وموعد عرضه على الشاشة

أرشيف 40 سنة.. مدير وحدة الأفلام الوثائقية بـ dmc يكشف عن تفاصيل فيلم قطب

رحلة استقصائية طويلة.. مخرج فيلم سيد قطب يكشف كواليس العمل الوثائقي.. شاهد

ترشيحاتنا

شاهد.. نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 تظهر بـ4 ألوان.. تعرف على تفسير كل لون

اخبار الرياضة.. دليل جديد يورط الهلال في أحداث مباراة الأهلي.. رد فعل رمضان صبحي على رحيل شريف إكرامي

أزمة في الصفاقسي بسبب حسين السيد

3 سيناريوهات .. الهلال السوداني يواجه المجهول في أحداث الأهلي قبل قرار الكاف

الكاف: لا يمكن اعتبار الهلال السوداني خاسرا أمام الأهلي لهذا السبب

شاهد.. زفاف ابنة إمبراطور المخدرات بالمكسيك.. لن تصدق فخامته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الصحة تؤكد جاهزية المستشفى المجهز لإخلاء المصريين القادمين من الصين .. صور

سر انفجار معدة طفل بعد تناول أيس كريم النيتروجين .. لن تتوقعه

على طريقة المشاهير.. 15 صورة لتستوحي مكياجك في عيد الحب