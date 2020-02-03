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أخبار البلد

رباب عبده: الأخلاق ليس لها علاقة بالختان والدليل ممارسات البغاء

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:49 ص
المحامية رباب عبده
المحامية رباب عبده
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أمل مجدى

قالت  المحامية رباب عبده ، نائب رئيس الجمعية ومسؤول ملف المرأة والطفل بالجمعية، إن واقعة طفلة أسيوط تمثل انتهاكا صارخًا لحقوقالطفل لمخافتها أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 ، والمادة (242) مكررًا منقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، المستبدلة بالقانون رقم 78 لسنة 2016.



والتي قررت عقوبة السجن من خمس إليسبع سنوات  لكل من قام بختان لأنثى، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهة مستديمة أو أفضي ذلك الفعل إلي الموت، وكذا نص المادة 242 مكررًا (أ)، المضافة بذات القانون  والتي  قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات لكل منطلب ختان أنثي وتم ختانها بناءً علي طلبه ، وكذلك المادة ( 10 ) من القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وقرار وزيرالصحة رقم 271 لسنة 2007 ، الصادر بتاريخ 28 /6 /2007  والذي يحظر إجراء الأطباء وأعضاء هيئات التمريض وغيرهم أي قطع أوتسوية أو تعديل لأى جزء طبيعي من الجهاز التناسلي للأنثى (الختان) سواء تم ذلك فى المستشفيات الحكومية أو غيرها من الأماكن الأخرى.



وأضافت عبده أن نص القانون يؤكد كونها جناية وليست جنحة منذ تغليظ العقوبة عام 2016،ولفتت أنه يجب تصحيح الموروثات الدينيةالمغلوطة وبالفعل قامت دار الافتاء المصرية بخروج فتوى تؤكد تجريم ختان الإناث.




ونوهت أن الختان يسبب مشاكل صحية ونفسية تعانى منها المرأة طوال حياتها ، وبعض السيدات يتم تطليقها بسبب الختان.



وأشارت إلى أن الأخلاق ليس لها علاقة بالختان، لأن قديمًا فى مصر مهنة البغاء كانت تقوم بها المختونات.




وأكدت أن بعض الرجال فى القرى يطالبون أن تكون زوجاتهم مختنة اعتقادًا منهم أنهن الأكثر عفة، وفى ذلك خطر كبير حيث يجب علينا تغيير الموروثات والعادات المغلوطة.



وتابعت أنه يجب العمل على التوعية من خلال المنظومة الإعلامية من خلال الإعلانات والمجالس القومية يجب ان تعمل بشكل مستمر على الرقابة وصنع إعلام داعم للفتاة وصديق للطفل.




ولفتت لدور المنظومة  التعليمية التي يجب أن تعمل على صحة الفتاة وليست حشو مناهج فقط، وأن يكون هناك تواصل بين الاسرة والمدرسة.




وأضافت لأهمية الرقابة من وزارة الصحة على المستوصفات أو العيادات الطبية الغير مسجلة ، وتصحيح الفكرة للأطباء المقتنعين بهذه الفكرة.

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