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ثقافة

موسيقار ينشد أغاني دينية بمعرض الكتاب.. صور

الإثنين 03/فبراير/2020 - 02:45 ص
صدى البلد
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رنا اشرف_ مريم عزت
أعطى معرض الكتاب فرصة كبيرة لإظهار كثيرا من مواهب الزوار والمواطنين وفرصة كبيرة للاستماع إليهم ورؤيه فنهم وإلقاء الضوء عليهم، ليقدم من خلالها يوم ترفيهي تثقيفي وفنى لزوار المعرض فى دورته ال 51 التى جعلته حدث الوقت المميز.

فما بين قاعة 1 و 2 اجتماع الزوار حول موسيقار ينشد أغاني دينية بصوت عذب واندمج الزوار بالغناء معه وتصوير مقاطع الفيديوهات والصور التذكارية حيث تحرص إدارة المعرض على عرض كل المواهب و تقديم الخدمات الممكنة للزوار.

وتقام فعاليات هذه الدورة خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في ضاحية التجمع الخامس في محافظة القاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

الهيئة العامة المصرية للكتاب تتعاون مع «دار الهلال» لنشر موسوعة «شخصية مصر» للكاتب الكبير جمال حمدان شخصية عام معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ51 كاملة، والتي تضم 4 أجزاء لعرضها في مكتبة الأسرة بالمعرض، كما ستتعاون الهيئة مع دار الهلال أيضًا لنشر 8 عناوين لجمال حمدان منها «استراتيجية الاستعمار والتحرير» و«الاستعمار والتحرير في العالم العربي». 

وتشارك في الدورة الحالية 900 دار نشر بزيادة قدرها 25% عن الدورة السابقة فضلًا عن 99 توكيلًا، ويبلغ إجمالي عدد الأنشطة المقرر إقامتها على مدار أيامه 925 فعالية، ويشارك فيها 3502 مشارك، ويبلغ عدد الدول المشاركة 38 دولة بزيادة 3 دول.

وتوفر الهيئة بالتعاون مع هيئة النقل العام مواصلات إلى المعرض في خطوط مباشرة وهي: «عبدالمنعم رياض - رمسيس - معرض الكتاب»، و«العباسية - الحي السادس - معرض الكتاب»، و«النزهة الجديدة - السبع عمارات - معرض الكتاب»، و«الأميرية - المطرية -معرض الكتاب»، و«ميدان الجيزة - السيدة عائشة - معرض الكتاب»، و«مدينة السلام - الأوتوستراد - معرض الكتاب»، و«المظلات - حدائق القبة - معرض الكتاب»، و«15 مايو - معرض الكتاب»، وتكون تعريفة الركوب موحدة قيمتها 6 جنيهات.

 

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