وزير التعليم العالي يكشف تفاصيل إغلاق جامعة وهمية شهاداتها مزيفة.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تفاصيل إغلاق جامعة وهمية.





وقال عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ضبطيات قضائية تخرج من الوزارة بشكل دوري لإغلاق كيانات وهمية من بينها مراكز تمنح شهادات مزيفة مقابل تقديم خدمات تدريبية»، مؤكدا أن موقع وزارة التعليم العالي يعرض معلومات عن كافة الكيانات المعتمدة.





وحول واقعة فصل 177 طالبا التحقوا بجامعات خاصة، قال وزير التعليم العالي، قال إن عملية المراجعات اكتشفت تزويرهم لشهادات الالتحاق بالجامعة، وتم تحوليهم إلى النيابة.





وكشف عبد الغفار تفاصيل زيارته للولايات المتحدة قائلا: «زرنا عدد من الولايات في أمريكا للاجتماع مع مسؤولي التعليم بهدف شرح إنجازات مصر في مجال التعليم العالي»، مشيرا إلى أن هناك انبهار بخطة مصر لتطوير ملف التعليم العالي وإنشاء الجامعات الجديدة.



