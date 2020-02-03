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رياضة

تعليق قوي من هاني حتحوت عن أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني ..فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:07 ص
أزمة مباراة الأهلي
أزمة مباراة الأهلي والهلال السوداني
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن مباراة الأهلى والهلال السودانى، التى جرت السبت، بدور المجموعات لدوري الأبطال، شهدت العديد من الإيجابيات والسلبيات.

وأضاف هانى حتحوت ، من خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن مباراة الأهلي والهلال، شهدت العديد من السلبيات والأخطاء، ويجب معاقبة جميع المقصرين والمخطئين، مشيرا إن العلاقة بين مصر والسودان أو بين الأهلي والهلال، لن تتأثر فى حال تمت معاقبة المخطئ فى هذه المباراة.

وأوضح هانى حتحوت، إنه هناك عدة إيجابيات، ظهرت بمباراة الأمس، أهمها ، نجاح الأمن السودانى فى تأمين بعثة الأهلى وجماهيره، حتى عادوا سالمين إلى أرض الوطن.
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