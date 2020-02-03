الأفريقي للتنمية يخصص 56 مليون دولار لإنشاء جسر بين كينشاسا وبرازافيل

قرر البنك الأفريقي للتنمية اليوم، تخصيص مبلغ 56 مليون دولار من الصندوق الأفريقي للتنمية لتمويل عمليات إنشاء جسر يربط بين عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا وعاصمة الكونغو برازافيل.



وأفاد البنك، أنه من المنتظر أن يسهم إنشاء هذا الجسر في ضمان استمرار حركة المرور على الطرق في ممر (طرابلس - ويندهوك - كيب تاون) الذي يهدف فرعه في وسط أفريقيا إلى ربط ياوندي وليبرفيل وبرازافيل وكينشاسا.