AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

مرسيدس توقف إنتاج موديل X-Class.. تعرف على السبب

الإثنين 03/فبراير/2020 - 03:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

تناقلت شائعات  توقف إنتاج مرسيدس X-Class لنصف عام كجزء من جهود الشركة الأم دايملر لخفض النفقات، خاصة وأن البيك اب الفاخرة لم تحقق نجاحا معقولا في الأسواق، والآن أكدت مرسيدس هذه الإشاعات مع الإعلان عن توقف إنتاجها في نهاية مايو.

مرسيدس صرحت أن X-Class هو موديل موجه لفئة خاصة جدا مركزة في أستراليا وجنوب أفريقيا، وأن دراسة الشركة لأوضاع السوق العالمي أقنعها أن الوقت قد حان لإيقاف X-Class.

وقد كانت الخطة المبدئية هي بناء البيك اب في الأرجنتين لأسواق أمريكا اللاتينية، ولكن قررت مرسيدس أن “البيك اب أغلى من التوقعات السعرية للمستهلكين في أمريكا اللاتينية”، خاصة مقارنة بالمنافسين.

مرسيدس باعت 16,700 نسخة فقط من X-Class في 2018، مع تراجع مبيعات 2019 إلى 15,300 بيك اب فحسب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. أول سيارة بيك أب في العالم قبل 123 سنة.. صور

بايك الصينية تسعى إلى شراء حصة أكبر في مرسيدس

أوبر مصر uber توقف استخدام بعض الموديلات

لأول مرة.. مرسيدس SL موديل 2022 تظهر بالشكل الإنتاجي .. صور

شاهد أول صورة مسربة لـ مرسيدس E-Class و E63 AMG

مرسيدس g63 .. الشركة تكشف أسباب عدم فتح الإيرباج فى حادث سيارة خالد بشارة

ترشيحاتنا

شاهد.. علماء إيطاليون ينجحون بعزل تسلسل الحمض النووي لفيروس كورونا

كوشنير يفتح النار على الفلسطينيين: لن نعترف بكم كدولة إلا بهذا الشرط

هل هناك جن عاشق.. الإفتاء ترد.. فيديو

مستشفيات خاصة.. وزيرة الصحة تكشف طرق التعامل مع أي مصري مصاب بـ كورونا .. فيديو

عاجل.. انشقاق سفير ليبي في أفريقيا عن حكومة السراج.. فيديو

أول صورة للرئيس الأسبق حسني مبارك بعد خضوعه لعملية جراحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة طفل داخل الحجر الصحي في ووهان.. ومخاوف من إصابة والدته بـ كورونا.. صور

سعر ومواصفات Audi E Tron أول سيارة كهربائية من أودي.. شاهد

لأول مرة .. فرع للأحوال المدنية داخل أشهر مولات القاهرة .. صور