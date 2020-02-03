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منوعات

كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
يقولون أن الحب لا يعرف عمرا، لكن دائما ما تثير العلاقات التي يبعد بين طرفيها فارق سني كبير جدلا وخلافات في الرأي، لكن دائما ما يبقى القرار لا يخص سوى أصحابه.

هي قصة نسمع عنها وتتكرر كثيرا، شاب مصري عاطل يتعرف على أجنبية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يشجعها على زيارة مصر وتنشأ قصة حب، لكن هذه المرة الشاب المصري قد وقع في حب سيدة بريطانية تكبره بـ 50 عاما.

تعرف المصري محمد إبراهيم، 35 عاما، بالبريطانية إيريس جونز، 85 عاما، من خلال موقع "فيسبوك"، قبل أن تتوجه إلى القاهرة لتبدأ قصة حب عنيفة بينهما، ليبلغ الأمر حد أنهما قررا الزواج  بعد 4 أيام من لقائهما، ولكنهما اكتشفا عائقا يحول بينهما وبين القفص الذهبي..الأوراق الرسمية.

وصلت إيريس إلى القاهرة في نوفمبر الماضي، ووقعت "كليوباترا" في حب فرعونها، كما يحبان أن يناديا بعضهما البعض، وسألا عن إمكانية الزواج من السفارة البريطانية، لكن إيريس اكتشفت أنها لم تحضر معها مستندات مهمة من بريطانيا، التي من شأنها تعطيل مشروع الزواج.

لكن إيريس خرجت وقالت إنها تعرضت لعملية خداع من قبل الدبلوماسيين البريطانيين والمسؤولية في المملكة المتحدة، وأفصحت عن عدد من الرسائل النصية والإلكترونية التي تستفسر خلالها عن إجراءات الزواج.

واوضحت أنها تخطط أن يطلب محمد الحصول على تأشيرة لبريطانيا بمجرد أن تصبح إيريس زوجته بشكل رسمي.

تخطط الفتاة البالغة من العمر 85 عامًا لحفل زفاف ربيعي في القاهرة ، ويأمل أن يتمكن جونسون من تسريع الأمور وتحقيق أحلامها.

وتوسلت لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، 55 عاما، ليتدخل لتسريع الأمور، قائلة إنها تأمل أن يتفهم جونسون موقفها، نظرا لأن صديقته تبلغ من العمر 24 عاما.

وأضافت أنها تريد فقط أن "تعيش بقية أيامها" في نعيم الزوجية.

ووتقول إنها تتوسل للإنسانية بداخله لتسهيل إجراءات الزواج من محمد، مؤكدة أنها وجدت فيه صفات الزوج الذي كانت لطالما تحلم أن تجدها إلا أن العقبات تقف سدا منيعا لإتمام زيجاتهما، وتدعى السيدة البريطانية أن الدبلوماسيين أحد أبرز تلك العقبات التي تواجهها.

وأشارت السيدة إلى أن محمد الملقب بــ" روميو" الآن، غضب من تصريحاتها الإعلامية الكثيرة المثيرة للجدل وردت "أنها لم تقصد الإساءة له"، فرد عليها "لا يا ملاكي".

جدير بالذكر أن السيدة إيريس اشترت فستان الزفاف والحقيبة والقبعة وبدأت في تجهيز الاستعدادات للزفاف وترجو من رئيس الوزراء السماح لها بالزواج. فهل يكسر بوريس جونسون بقلب كليوباترا والفرعون العاشق؟
كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا
كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا
كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا
كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا
كليوباترا والفرعون العاشق.. قصة حب مصري على باب رئيس وزراء بريطانيا
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