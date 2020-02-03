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سيارات

تويوتا راف فور الجديدة كليًا تنجح في اختبار المناورة.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 04:26 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تاريخ سيارات تويوتا مع اختبار المناورة غير جيد على الإطلاق، فبعد أن فشلت تويوتا هايلكس سابقًا، وبعد أن فشلت راف فور العام الماضي أيضًا، عاد الموقع السويدي KM77 لاختبار راف فور بعد تحديثات جديدة أضافتها الشركة اليابانية لسيارتها.

في تجربتها الأولى فشلت راف فور في التوازن عند سرعة 62 كم/س وهو أقل من الحد المطلوب عند 70 كم/س للنجاح في الاختبار.

والآن بعد أن قامت تويوتا بتحديث أنظمة السيارة الالكترونية الخاصة بالتوازن تحديدًا، فإن راف فور تمكنت من النجاح في اختبار المناورة على سرعة تتجاوز 70 كم/س وصلت إلى 72 كم/س. 

وفقًا للمدير التقني الخاص بديناميكية السيارات لدى تويوتا فإن الشركة اليابانية قامت بتعديل نظام VSC ليستخدم المكابح بشكل أكبر وهو ما قاد إلى نجاح التجربة الثانية.

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