قيادي بحزب الحرية خلال زيارته لمعرض الكتاب: نهضة مصر لن تأتي إلا بالعلم

نظم حزب الحرية المصري بالشيخ زايد برئاسة المستشار محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين عام الحزب بالشيخ زايد، رحلات وزيارات مجانية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الحالية والمقامة في مركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وذلك بتوجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، وتحت رعاية الدكتور خالد القط أمين المجتمعات العمرانية الجديدة.





ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة وتنمية النشء والشباب لفتح أبواب الإطلاع أمام جميع الفئات العمرية، وإيمان الحزب بأهمية القراءة والتعلم في بناء الإنسان.





وخلال الزيارة، تفقد الحضور أجنحة الدول المشاركة بالمعرض وأجنحة وزارة الدفاع والداخلية بالمعرض، بجانب بعض دور النشر.





وقال القيادي بحزب الحرية المصري، إن مشاركة الملايين للمعرض بصفة يومية يؤكد للعالم أجمع أن تلك الأمة باقية وقادرة على تخطي الأزمات جميعها وأن أمة إقرأ قادرة على تجاوز المحن.





وأضاف محمد مجدي، أن عشق المصريين والعرب للعسكرية المصرية يتضح جليا في وجود مصريين وجنسيات عربية وإسلامية وغيرها داخل أجنحة وزارة الدفاع والداخلية رغم عدم وجود بيع أو شراء بها، وذلك يؤكد مدى عشق المصريين لقواته المسلحة.



