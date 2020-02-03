بسبب ختان الإناث.. لميس الحديدي تنفعل على الهواء.. شاهد

وتابعت لميس الحديدي : «القانون لوحده مش كفاية الضمير والثقافة والدين ونحتاج الي توعية المصريين بأن الختان ليس من دين في شئ، وهذا ما أكده الأزهر والإفتاء، منوهة إلى أن القانون يجرم ختان وتسبب في وفاة الأطفال وليس له علاقة بالانحراف.

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة اسيوط إخلاء سبيل والدي وخالة الطفلة ندى ضحية الـ ختان وأمر قرر تجديد حبس الطبيب على.ع المتهم بإجراء عملية ختان الطفلة 15 يوما على ذمة التحقيقات .





وكان النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، أمر بحبس والدي وخالة الطفلة ندى حسن عبد المقصود حافظ والطبيب المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة بعد إجراء الطبيب عملية ختان لها.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن اصطحاب والد الطفلة سنة إلى أخصائي نساء وولادة بالمعاش لإجراء عملية ختان لها وبرفقتهما والدتها وخالها، وبعد خروجها حدثت مضاعفات لها حاول الطبيب تداركها غير أنها فارقت الحياة وكلفت النيابة العامة إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بأسيوط لفحص تراخيص العيادة.





وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغ من والد الطفلة " ندى " ضد الطبيب " علي . ع . أ " أخصائي امراض نساء وصاحب مستوصف طبي بقيامه بعملية ختان لابنته " ندى "12 عاما مما نتج عنها وفاتها داخل المستوصف.





على الفور انتقل فريق من وحدة حماية الطفل بالمحافظة إلى موقع الواقعة وقامت وحدة حماية الطفل بتقدم بلاغ لخط نجدة الطفل 16000 برقم 10187 وقيدة بمركز شرطة منفلوط برقم 578 لسنة 2020م.





وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط والدها والطبيب وانتقل فريق من الطب الشرعي لمعاينة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وقررت النيابة العامة دفن الجثة وحبس الطبيب ووالدي الطفله وخالتها 4 أيام على ذمة التحقيقات.



