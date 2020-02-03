مؤمن أشرف: احتفالية في حب مصر تهدف للترويج السياحي

قال المهندس مؤمن أشرف منظم احتفالية في حب مصر والتي ستقام هذا الأسبوع، أنها ستكون بمثابة الحدث الأهم والأكبر خلال هذا العام، حيث سيتم الإعلان والترويج عن السياحة فى مصر بإعتبار أن مصر هى بلد الأمن والأمان.





وأوضح المهندس مؤمن أشرف، أن احتفالية "في حب مصر" تعمل على الترويج والتسويق المتميز بالمرونة، قائلا: سيتم الاستعانة بتقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تساهم في تحقيق متطلبات كل سوق سياحية على حدة، ما يجعل الاحتفالية تحقق الهدف الترويجي الأكثر فاعلية في الأسواق المستهدفة.





وأضاف الرئيس التنفيذي لـ Oubox Group، أن المشاركة في المعارض والاحتفالات الخارجية كالتي نقيمها، تعتبر أحد الأدوات المهمة للتسويق والترويج للآثار المصرية خاصة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.



