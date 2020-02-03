جمال شيحة: قانون زراعة الأعضاء صدر في مصر ولم يفعل.. فيديو

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ الباطنة العامة بكلية الطب جامعة المنصورة ، إن تطبيق قانون نقل الأعضاء من المتوفين الى الاحياء في أي بلد يعتبر أنجاز وبداية نهضة علمية وصحية كبيرة جدا.





وأضاف جمال شيحة خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن قانون زراعة الأعضاء صدر في مصر منذ 10 سنوات ولم تعمل به عملية واحدة الى الان.





وأوضح جمال شيحة ، أن من الضروري عمل لجنة أو مجموعة عمل للإجابة على السؤال لماذا لم نقوم بتفعيل قانون زراعة الأعضاء رغم إصداره.





وتابع جمال شيحة ، أن قانون زراعة الأعضاء يحتاج إلى أحد يقوم بضربة البداية حتي نقوم بزرع الأعضاء لمن يحتاجها بدلا من البحث عن متبرع.



