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منوعات

عروس تفرض فكرة شيطانية على المعازيم

الإثنين 03/فبراير/2020 - 08:04 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
لا يخفى على أحد أن العروسان ينفقان الكثير من المال عند التخطيط لحفل الزفاف، سواء لتقديم مأكولات أو برامج الحفل وغيرها من البنود التي يضيفونها خلال هذا الحفل، ولكن هناك زوجين قررا أن يقيموا حفل زفافهم دون أن ينفقا أموالهما.

وحرصت عروس على استرداد كل الأموال التي تنفقها على العرس بسرعة كبيرة، وتوصلت بالفعل إلى طريقة من أجل جني أموال الزفاف، وهي فرض رسوم على المعازيم لحضور حفل الزفاف، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

قامت إحدى المدعوات في حفل الزفاف بنشر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت خلاله  أن ابنة عمها تفرض على الأشخاص رسوم دخول بقيمة 50 دولارًا للحضور.

وشرحت المدعوة أن العروس هي من ابتكرت فكرة الرسوم للدخول إلى الحفل في دعوة الزفاف، وقامت بتخصيص حساب على إحدى الخدمات البنكية كي يتمكن الضيوف من إرسال المال إليها قبل الزفاف وتدون اسماء الأشخاص الذين قاموا بالدفع  ومن ثم ترسلهم إليهم الدعوة كي يتمكنوا من الدخول إلى حفل الزفاف، وخصصت هذه الطريقة بدلًا من أن يقفوا في طابور أمام مكان الحفل لدفع المال وتسجيل الدخول، فكل ما على المدعوة هو إظهار بطاقة الحضور لشخص مختص أمام القاعة.
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