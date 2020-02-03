المعلمين: أموال النقابة كانت تصرف على اتوبيسات رابعة.. فيديو

قال الكاتب الصحفى علاء حجاب ومدير مرصد المعلمين، إن الجماعات الإرهابية سيطرت على كيان نقابة المعلمين، وتسيل الودائع لاستخدامها فى دعم أنصاره، والجماعات الإرهابية تستفيد بجميع خدمات النقابة بالكامل.

وأضاف علاء حجاب خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "On E" الفضائية، أن أموال المعلمين كانت تصرف على الجماعات الإرهابية فى واقعة اعتصام رابعة الإخواني.



وأوضح مدير المرصد التعليمي، أن أرصدة نقابة المعلمين العامة تقارب فى الوقت فترة حكم الإخوان 180 مليون جنيه، وبعد انتهاء حكمهم لم يكن هناك الاموال متواجدة، مؤكدا ان الأموال تصرف على اتوبيسات رابعة.

ومن جانبه كشف أيمن البكري مدير اللجنة الثقافية لنقابة معلمى الفيوم، عن خطابات من أحمد الحلوانى القيادى الإخوانى نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم بتجهيز اتوبيسات محملة بالإخوان ومعها أسلحة وتتوجه إلى ميدان رابعة.

وأضاف مدير اللجنة الثقافية لنقابة معلمى الفيوم، قائلا : " اكتشفت أن في مدرسين بيقولوا للبنات "صوتكوا عورة ولا تحيوا علم مصر".