شقيقة الإعلامية مروة ميمي: الأطفال لا يلعبون مع بعضهم بمسدس حقيقي.. فيديو

وبدأت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مقتل نجل المذيعة مروة ميمي باحدى القنوات الخاصة داخل شقة صديقه بحى الزمالك، حيث استمعت النيابة إلى أقوال ٣ من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.



