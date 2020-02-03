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شقيقة الإعلامية مروة ميمي: الأطفال لا يلعبون مع بعضهم بمسدس حقيقي.. فيديو

الإثنين 03/فبراير/2020 - 06:16 ص
مروه ميمي وابنها
مروه ميمي وابنها
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إبراهيم القادري
كشفت هبة ميمي شقيقة الاعلامية مروة ميمي، عن تفاصيل حادث مقتل نجل شقيقتها، مؤكدة أنه من المفترض أن الأطفال لا يلعبون مع بعضهم البعض بسلاح ناري حقيقي ولا يمكن لاى أم تحمل هذه الصدمة.

وأضافت هبة ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي إم سي ، أن كريم نجل شقيقتها بطبيعته يخاف من المشاكل كما أنه لا يجتمع مع اصدقائك إلا للعب البلاي ستيشن، موضحة أن اصدقائه يعرفهم منذ أن كانوا في الحضانة كما انه حدث شىء غير طبيعي مما أدى إلى مقتله.

وأوضحت هبة ميمي، أن الولد القاتل ذهب لجلب المسدس على انه يريد الهزار مع أصدقائه، مشيرة إلى أن هناك شاهد صديق كريم علي الواقعة وقال إن القاتل ذهب لجلب المسدس ثم قلنا له بلاش لاننا بنخاف .

وبدأت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مقتل نجل المذيعة مروة ميمي باحدى القنوات الخاصة داخل شقة صديقه بحى الزمالك، حيث استمعت النيابة إلى أقوال ٣ من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.

وقرر صديق المتهم فى القضية أنه أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وهو ما أكده باقى زملائه خلال التحقيق معهم.
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